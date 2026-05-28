Los cines en Tucumán, con varias opciones para los amantes del terror

Resulta habitual que las salas de cine en Tucumán ofrezcan películas de terror. Este fin de semana las opciones se multiplican. Hoy se estrenan tres filmes del género -”Obsesión”, de Curry Barker; “Backrooms”, de Kane Parsons, y “Dolly”, de Rod Blackhurst-, que se suman a una cuarta alternativa -”El pasajero del diablo”, de André Øvredal- que se mantiene en cartelera.
El terror tiene muchas caras; algunas de las cuales se dejan ver en estas películas. Puede presentarse como una pesadilla psicológica que crece en silencio, como una trampa sin salida en un universo paralelo, como la brutalidad de una criatura que obliga a jugar en sus propias reglas, o como una presencia sobrenatural que se adhiere a sus víctimas sin dar señales previas.
Amor y pesadilla
“Obsesión” es quizás el estreno más inquietante de la semana, no tanto por sus recursos visuales como por la incomodidad de su premisa. La historia sigue a Bear, un joven tímido que recurre a un amuleto sobrenatural para que Niki, su amor platónico de toda la vida, se enamore de él. El deseo se cumple, pero lo que parece una fantasía inofensiva se transforma rápidamente en un thriller psicológico de alta tensión: Niki se vuelve peligrosamente obsesiva, una sombra que no puede despegarse de Bear, incapaz de distinguir entre el amor y la posesión.
El filme no es sólo un ejercicio de horror: funciona también como una metáfora sobre la cosificación en las relaciones románticas, sobre los límites a los que se llega movido por el deseo de ser correspondido, y sobre los peligros de intentar poseer una fantasía en lugar de aceptar a una persona real. Detrás del terror late una crítica social sobre las relaciones tóxicas y la manipulación que le da al relato una capa de profundidad poco frecuente en el género.
Laberinto
“Backrooms” tiene un origen singular: nació como una creepypasta; es decir, esos relatos de terror colectivos que circulan en foros como 4chan. La leyenda habla de un grupo de personas que, tras atravesar accidentalmente una pared oculta en una tienda, caen fuera de la realidad, y quedan atrapados en un universo alternativo: un laberinto infinito de oficinas vacías, pasillos amarillos y luces fluorescentes, donde los acechan aterradoras entidades biológicas y un horror psicológico que no da tregua.
El formato de video found footage (material encontrado que simula imágenes reales capturadas por los protagonistas) ayudó a popularizar la historia gracias a las producciones del joven cineasta Parsons, quien dirigió la adaptación para el cine a pedido del prestigioso sello A24. El resultado llega ahora a las pantallas locales cargado de expectativa, sobre todo entre los fanáticos del género que siguieron el fenómeno desde sus inicios en la red.
Una muñeca
“Dolly” apuesta por el terror más visceral y directo. Una pareja que disfruta de un campamento romántico sufre un ataque brutal: la chica, Macy, es secuestrada por una figura perturbadora de casi dos metros de altura, vestida como una muñeca con peluca rubia y una máscara de cabeza. La criatura, obsesionada con los juegos infantiles, la lleva a una casa espeluznante y destartalada donde ya mantiene cautivas a otras “muñecas”, con la intención de convertir a Macy en su nuevo bebé.
La película, que protagonizan Fabianne Therese y Seann William Scott, no escatima en tensión y muestra una brutal lucha por la supervivencia en la que el ingenio de la protagonista será su única herramienta.
Una presencia
Completa la cartelera “El pasajero del diablo”, del noruego Øvredal, que ya lleva varios días en pantalla con buena respuesta del público. La historia sigue a Maddie y Tyler, una pareja joven que abandona Nueva York para recorrer EEUU en una lujosa furgoneta. Todo cambia cuando se detienen a ayudar en un accidente nocturno en la carretera: desde ese momento, una presencia demoníaca conocida como “El Pasajero” se aferra a ellos y los persigue sin descanso.
Øvredal, reconocido por su trabajo en Trollhunter y Scary Stories to Tell in the Dark, construye aquí un thriller sobrenatural de ritmo sostenido que mantiene al espectador en tensión permanente.
En suma, un fin de semana de lujo para los amantes del género, con propuestas que van desde el horror psicológico más sofisticado hasta el terror puro y duro.