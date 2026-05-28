Los cines en Tucumán, con varias opciones para los amantes del terror

Amor y pesadilla

“Obsesión” es quizás el estreno más inquietante de la semana, no tanto por sus recursos visuales como por la incomodidad de su premisa. La historia sigue a Bear, un joven tímido que recurre a un amuleto sobrenatural para que Niki, su amor platónico de toda la vida, se enamore de él. El deseo se cumple, pero lo que parece una fantasía inofensiva se transforma rápidamente en un thriller psicológico de alta tensión: Niki se vuelve peligrosamente obsesiva, una sombra que no puede despegarse de Bear, incapaz de distinguir entre el amor y la posesión.