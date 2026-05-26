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“Obsesión”, la nueva película de terror que arrasa tanto en críticas como en taquilla

La película dirigida por Curry Barker costó menos de un millón de dólares y ya superó los 74 millones en taquilla mundial. Su mezcla de terror, redes sociales y marketing viral atrapó sobre todo al público joven.

GHOSTEOS Y VIOLENCIA. El nuevo fenómeno del terror conecta con una generación criada entre redes sociales, fandoms y cultura digital. / OBSESSION
GHOSTEOS Y VIOLENCIA. El nuevo fenómeno del terror conecta con una generación criada entre redes sociales, fandoms y cultura digital. / OBSESSION
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • "Obsesión", filme de terror dirigido por Curry Barker, se convirtió este año en un éxito global de taquilla al recaudar 74 millones de dólares con un presupuesto mínimo.
  • Con un costo menor a un millón de dólares, el filme se impulsó mediante campañas interactivas en redes y el debut del director Curry Barker, proveniente de YouTube.
  • Este fenómeno consolida la transición de creadores digitales al cine y demuestra cómo el terror actual conecta con las ansiedades y la cultura interactiva de los jóvenes.
Resumen generado con IA

En tiempos donde las grandes franquicias dominan Hollywood, una película de terror independiente logró romper todos los pronósticos. Se llama Obsession, fue dirigida por el debutante Curry Barker y ya se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más comentados del año.

El dato que más sorprende a la industria es el presupuesto: menos de un millón de dólares. Aun así, la película ya recaudó más de 74 millones a nivel mundial y logró competir contra estrenos gigantescos de Hollywood.

La historia gira alrededor de Bear, un joven frustrado que encuentra un misterioso objeto llamado “One Wish Willow”, capaz de conceder deseos. El problema aparece cuando pide que Nikki, su amiga de la infancia, se obsesione con él. A partir de ahí, la película entra en una espiral de violencia, humor negro y terror psicológico.

El terror que nació en internet

Pero el éxito de “Obsession” no se explica solo por la trama. Gran parte del fenómeno nació en internet. La campaña de marketing mezcló redes sociales, videojuegos y experiencias interactivas para captar a un público joven acostumbrado a consumir contenido digital todo el tiempo.

La producción lanzó anuncios falsos del juguete “One Wish Willow”, abrió líneas telefónicas para interactuar con personajes de la película y organizó desafíos en Discord que reunieron a más de un millón de usuarios en apenas una semana. Además, miles de personas se anotaron para recibir mensajes de Nikki, la protagonista.

La estrategia funcionó especialmente entre jóvenes de 18 a 25 años, que representan gran parte del público de la película. Según medios estadounidenses, muchos espectadores volvieron a verla más de una vez y ayudaron a convertirla en tendencia en TikTok, YouTube y foros de terror.

De YouTube a Hollywood

Otro detalle llamativo es el origen de su director. Antes de llegar al cine, Barker era conocido por sus contenidos en YouTube y por formar parte del dúo humorístico “That’s a Bad Idea”. Su salto a Hollywood refleja una tendencia cada vez más fuerte: creadores digitales que pasan de la pantalla del celular a las salas de cine.

El fenómeno también despertó interés por la manera en que conecta con temas muy presentes entre jóvenes: la obsesión, la ansiedad por el rechazo, la necesidad de atención y los vínculos tóxicos potenciados por internet. La película toma elementos clásicos del terror, como los objetos que conceden deseos, y los lleva a un universo atravesado por redes sociales y cultura online.

La crítica acompañó el entusiasmo del público. “Obsession” consiguió un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación “A-” en CinemaScore, algo poco habitual para el género de terror.

Además, el film tuvo un recorrido fuerte por festivales especializados como Toronto International Film Festival y Sitges Film Festival, donde empezó a construir el boca en boca que después explotó en redes sociales.

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