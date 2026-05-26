“Obsesión”, la nueva película de terror que arrasa tanto en críticas como en taquilla

El fenómeno también despertó interés por la manera en que conecta con temas muy presentes entre jóvenes: la obsesión, la ansiedad por el rechazo, la necesidad de atención y los vínculos tóxicos potenciados por internet. La película toma elementos clásicos del terror, como los objetos que conceden deseos, y los lleva a un universo atravesado por redes sociales y cultura online.