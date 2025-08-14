 La escalofriante serie de Guillermo del Toro que se esconde en Netflix y que todo amante del terror debería ver
La escalofriante serie de Guillermo del Toro que se esconde en Netflix y que todo amante del terror debería ver

En El Gabinete de Curiosidades, Guillermo del Toro reinventa el terror con ocho historias inquietantes, una estética gótica impecable y un elenco de lujo. Disponible en Netflix, es una joya oculta que todo amante del género debería descubrir.

Hace 1 Hs

Guillermo del Toro, uno de los cineastas más influyentes y respetados del género fantástico y de terror, volvió a demostrar su talento con una producción que, para muchos, es una joya oculta en el catálogo de Netflix. Conocido por obras maestras como El laberinto del fauno y La forma del agua, el director mexicano estrenó en 2022 El Gabinete de Curiosidades, una serie antológica que reinterpreta el terror con un enfoque visual y narrativo único.

A lo largo de ocho capítulos, del Toro presenta una colección de historias macabras, de las cuales dos son de su autoría y el resto están dirigidas por cineastas y escritores seleccionados personalmente por él. El formato rinde homenaje directo a Alfred Hitchcock Presents, la icónica serie del maestro británico del suspenso, emitida entre 1955 y 1965. Siguiendo esa línea, cada episodio comienza con la introducción de del Toro, quien anticipa el tono inquietante de la historia que está por desarrollarse.

Terror gótico y belleza visual

Con un estilo gótico, oscuro y perturbador, El Gabinete de Curiosidades destaca por su impecable diseño de producción, actuaciones de alto nivel y una banda sonora que potencia cada momento de tensión. La serie ha sido aclamada por fanáticos y críticos, quienes coinciden en señalar “La autopsia” como uno de los episodios más impactantes y mejor logrados.

El elenco incluye nombres reconocidos como Rupert Grint (Harry Potter), Ben Barnes, Dan Stevens y F. Murray Abraham, entre otros. Cada capítulo es una experiencia independiente, pero todos comparten la impronta creativa de Guillermo del Toro: una combinación de suspenso, horror visual y una atmósfera que envuelve al espectador de principio a fin.

Una cita obligada para los amantes del género

El Gabinete de Curiosidades no es solo una serie de terror; es una obra que explora los límites de lo inquietante con un cuidado estético excepcional. Para quienes buscan un producto que combine tensión narrativa, belleza visual y sustos memorables, esta producción de Guillermo del Toro es una recomendación obligatoria en Netflix.

