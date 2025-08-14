La escalofriante serie de Guillermo del Toro que se esconde en Netflix y que todo amante del terror debería ver

Guillermo del Toro, uno de los cineastas más influyentes y respetados del género fantástico y de terror, volvió a demostrar su talento con una producción que, para muchos, es una joya oculta en el catálogo de Netflix. Conocido por obras maestras como El laberinto del fauno y La forma del agua, el director mexicano estrenó en 2022 El Gabinete de Curiosidades, una serie antológica que reinterpreta el terror con un enfoque visual y narrativo único.