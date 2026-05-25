De “Soy leyenda” a un boom k-pop: las 10 películas más vistas de Netflix esta semana

Resumen para apurados
- Netflix reveló su Top 10 global de películas de la semana del 11 al 17 de mayo en su plataforma para exponer las tendencias de consumo de sus usuarios a nivel mundial.
- El podio es liderado por la comedia 'Intercambiados' y la fantasía 'Criaturas luminosas', destacando también el reingreso del clásico 'Soy leyenda' impulsado por la nostalgia.
- Este listado demuestra la coexistencia entre nuevos estrenos virales y películas clásicas, consolidándose como una guía de consumo e influencia en las tendencias globales.
Cada semana, Netflix actualiza uno de los rankings más mirados por sus usuarios: el Top 10 global de películas. La lista reúne las producciones más vistas en todo el mundo y funciona casi como una radiografía de las obsesiones del momento. Esta vez hay un poco de todo: acción, ciencia ficción, documentales policiales, animé y hasta el regreso de un clásico postapocalíptico.
Según los datos publicados por la plataforma para la semana del 11 al 17 de mayo, la película más vista fue “Intercambiados”, que alcanzó 26,4 millones de reproducciones en apenas siete días. El film logró mantenerse en el primer puesto gracias a su combinación de comedia y drama familiar, una fórmula que suele funcionar fuerte dentro del streaming.
En el segundo lugar apareció “Criaturas luminosas”, con más de 20 millones de visualizaciones. La producción mezcla fantasía y aventura y se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la semana en redes sociales.
El podio lo completa “El choque”, un thriller de ritmo rápido que debutó directamente entre las películas más vistas del planeta. Más abajo aparece “Ápex”, otra propuesta de acción y supervivencia que sigue sumando público.
Uno de los títulos que más llamó la atención fue “Las guerreras k-pop”. Aunque lleva 48 semanas dentro del Top 10, todavía conserva millones de reproducciones semanales. El fenómeno demuestra cómo el universo del pop coreano sigue empujando series, películas y animé dentro de las plataformas.
El ranking también dejó espacio para producciones basadas en historias reales. “Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard” se metió entre las más vistas gracias al interés que generan los documentales policiales y los casos criminales reconstruidos en formato audiovisual.
Pero uno de los regresos más inesperados fue “Soy leyenda”. La película protagonizada por Will Smith volvió al Top 10 mundial varios años después de su estreno original. El clásico de ciencia ficción reapareció entre los contenidos más vistos impulsado por la nostalgia y por las nuevas generaciones que la descubrieron dentro del catálogo.
El Top 10 global de Netflix esta semana
1. “Intercambiados” por Nathan Greno.
2. “Criaturas luminosas” por Olivia Newman.
3. “El choque” por Gareth Johnson.
4.“Ápex” por Baltasar Kormákur.
5. “La cabra que cambió el juego GOAT” por Tyree Dilihay y Adam Rosette.
6. “Las guerreras k-pop” por Maggie Kang y Chris Appelhans.
7. “Día de las Madres” por Garry Marshall.
8. “Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard” por Michelle Ouellet.
9. “El Especialista: Resurrección” por Dennis Gansel.
10. “Soy leyenda” por Francis Lawrence.
El listado cambia semana a semana, pero deja algo claro: en Netflix conviven los estrenos virales, las películas que explotan en TikTok y los clásicos que siempre encuentran una nueva vida dentro del streaming. Y mientras millones de usuarios buscan qué mirar cada noche, el ranking termina funcionando como una brújula global del entretenimiento.