De “Soy leyenda” a un boom k-pop: las 10 películas más vistas de Netflix esta semana

Cada semana, Netflix actualiza uno de los rankings más mirados por sus usuarios: el Top 10 global de películas. La lista reúne las producciones más vistas en todo el mundo y funciona casi como una radiografía de las obsesiones del momento. Esta vez hay un poco de todo: acción, ciencia ficción, documentales policiales, animé y hasta el regreso de un clásico postapocalíptico.