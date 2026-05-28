Del animé a la vida real: cómo la cultura asiática empieza a asomarse en la gastronomía tucumana

Los pioneros también: el fenómeno atraviesa los lugares históricos en Tucumán

El fenómeno también atraviesa a negocios históricos como Meta Sushi, pionero del sushi en la provincia con sucursales en Virgen de la Merced al 400 y en Open Plaza, Yerba Buena. Karim Bachur recordó que, cuando comenzaron hace más de 15 años, el sushi todavía era visto como algo inaccesible. “Antes estaba instalado que era comida cara o para cierta clase social. Nosotros tratamos de popularizarlo”, señaló. “El tucumano aprendió a comer sushi de a poquito. Hoy ya vienen y te piden salsa teriyaki, wasabi o jengibre. El consumidor se volvió más exigente y conocedor”. El empresario aseguró que la clave fue adaptarse al paladar local sin perder identidad. Así surgieron propuestas como sushi libre, piezas calientes, sushiburgers y hasta “pizza sushi”. “Al tucumano le encantan esas mezclas. Reinventarse es parte del juego y ¿por qué no podríamos pensar en una ‘Milasushi’ en el futuro?”, afirmó. Sin embargo, detrás del crecimiento también aparecen desafíos importantes. Tanto Bachur como Carranza coincidieron en que conseguir ingredientes importados sigue siendo complejo y costoso. Algas, salsas, salmones y condimentos llegan principalmente desde Buenos Aires o del exterior, quedando sujetos a los vaivenes económicos y cambiarios. “A veces hay que resistir cachetazos”, resumió Karim. “Trabajamos con productos que vienen de afuera y cualquier movimiento del dólar impacta”.