El confesionario silencioso de muchos: qué le preguntamos los tucumanos a Google cuando un solo trabajo no alcanza

Una de las primeras dudas que aparece en los servidores de búsqueda en Tucumán es directa y va al grano. ¿Qué pasa si tengo dos trabajos en blanco? La respuesta técnica es que es completamente legal. La legislación actual no prohíbe fichar en dos empresas en relación de dependencia en simultáneo. El único límite real es el deber de fidelidad (no trabajar para la competencia directa) y, por supuesto, el reloj. Pero los tucumanos saben que la teoría muchas veces choca con la calle; aunque la ley exige 12 horas de descanso entre jornadas, en el laberinto de la necesidad esa frontera suele volverse invisible.