Por qué muchos jóvenes sienten que no pueden salir del malestar emocional, según un estudio

Uno de los ejemplos analizados fue la relación entre tabaquismo, depresión e insomnio. El modelo mostró que fumar puede empeorar síntomas depresivos; la depresión altera el descanso nocturno; dormir peor aumenta la fatiga y la necesidad de consumir nicotina; y ese incremento vuelve a afectar el estado emocional y el sueño.