La Justicia frenó al Gobierno nacional y suspendió los despidos masivos en el INTI

La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el ajuste en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial sumó un nuevo capítulo judicial. Un fallo federal suspendió la aplicación de la Resolución 42/2026, que disponía el despido de más de 700 trabajadores y el recorte de unos 900 servicios técnicos del organismo.