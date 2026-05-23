Milei, el Papa y el Tedeum del 25 de mayo, entre “la paz” y una interna feroz que no afloja

Con el paso de los años, el encuentro adquirió un fuerte contenido político sobre todo por el peso de la homilía del oficiante, quien suele incluir reflexiones sobre la realidad económica y social, llamados al diálogo, críticas a la dirigencia y advertencias sobre el clima de confrontación. Por eso, el mensaje eclesiástico es seguido cada año con especial atención, en un contexto donde la relación entre la Iglesia y el poder político alternó momentos de cercanía y de tensión. El mensaje social de García Cuerva, probablemente de un tono similar al que en su momento incomodó a Alfonsín o golpeó a los Kirchner, tendrá un peso especial. En ese tramo, habrá que observar la cara del Presidente, que seguramente irá preparado para afrontar el trago amargo que le espera.