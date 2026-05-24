El mapa de actividad económica de las provincias que compartió Milei es falso y no pertenece al IAE

Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) advierte sobre la caída de la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires: “El Indicador Sintético Industria Manufacturera de la provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA, desarrollado por la Dirección Provincial de Estadística) mostró una caída del 3,5% en diciembre de 2025 y del 1,8% en enero de 2026, en ambos casos la comparación es respecto del mismo mes del año anterior”. Esta caída interanual sería menor a la nacional que, según el informe, fue de 3,9% en diciembre de 2025 y 3,2% para enero de 2026.