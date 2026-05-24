El mapa de actividad económica de las provincias que compartió Milei es falso y no pertenece al IAE

Resumen para apurados
- El presidente de Argentina, Javier Milei, compartió en la red social X un mapa falso sobre el crecimiento económico provincial atribuido erróneamente al IAE Business School.
- El mapa, creado con IA, omitió a Tucumán y las Malvinas. El IAE desmintió la autoría de la publicación, cuyos datos contradicen las estadísticas oficiales de actividad económica.
- Este hecho resalta el riesgo de la difusión de información falsa por parte de altas autoridades y el uso de inteligencia artificial para manipular datos del debate público.
Circula en redes sociales un mapa con supuestos datos de estimaciones de crecimiento económico correspondientes a las distintas provincias argentinas. Esta imagen, que refiere como fuente un presunto Informe Económico Mensual de marzo 2026 del IAE Business School, sostiene que la Provincia de Buenos Aires “es la única cuya actividad no crece”.
Sin embargo, el mapa viral es falso. Los datos no corresponden al Informe Económico del IAE que cita como fuente y la gráfica presenta inconsistencias -no incluye a la provincia de Tucuman ni a las Islas Malvinas- y muestra claros signos de haber sido generada con IA.
El mapa fue difundido originalmente por la cuenta de X @EMANEM y compartido por numerosos funcionarios vinculados al Gobierno nacional. Entre ellos, Felipe Núñez –director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de economía Luis Caputo–, Martín Vauthier –integrante del directorio del BCRA–, Alejandro Fargosi –diputado nacional (LLA)–, Fernando Iglesias –embajador de Argentina ante la Unión Europea– y Martín Yeza, diputado nacional (PRO).
A su vez, el presidente Javier Milei reposteó 14 veces publicaciones que incluían el mapa.
Los datos del mapa no corresponden al informe citado como fuente
El mapa viral indica como fuente un supuesto informe económico de la IAE Business School de marzo de 2026. Sin embargo, el Informe Económico Mensual de marzo 2026 del IAE Business School no hace referencia en ningún apartado a la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia.
Desde el área de comunicación del IAE Business School confirmaron a Chequeado que “ni los datos ni el mapa pertenecen a un informe elaborado por la escuela de negocios de la Universidad Austral”.
La semana pasada el INDEC dio a conocer que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró en marzo de 2026 un incremento interanual de 5,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el índice aumentó en 3,5% respecto del mes anterior.
El informe del INDEC muestra el estimador mensual de la actividad económica por sector, pero no por provincia. A su vez, el Indicador Sintético de Actividad Económica Regional (ISAER) -que según el Ministerio de Economía “ofrece una visión integral de la evolución económica de las distintas regiones del país”- muestra que en el cuarto trimestre de 2025 (último dato disponible), la región Centro y Buenos Aires tuvo un crecimiento del 2,1% interanual.
Un informe del Centro de Economía Política (CEPA) advierte sobre la caída de la actividad industrial en la provincia de Buenos Aires: “El Indicador Sintético Industria Manufacturera de la provincia de Buenos Aires (ISIM-PBA, desarrollado por la Dirección Provincial de Estadística) mostró una caída del 3,5% en diciembre de 2025 y del 1,8% en enero de 2026, en ambos casos la comparación es respecto del mismo mes del año anterior”. Esta caída interanual sería menor a la nacional que, según el informe, fue de 3,9% en diciembre de 2025 y 3,2% para enero de 2026.
El mapa presenta indicios de haber sido generado con IA
Por otra parte, el mapa difundido presenta inconsistencias y claros indicios de haber sido generado con herramientas de inteligencia artificial.
En ese sentido, en el mapa numerosas provincias están representadas con una forma que no corresponde a su geografía. Este aspecto, perceptible en todas las siluetas provinciales, resulta especialmente notorio en los casos de Jujuy, Salta, Chubut y Santa Cruz. Además, el mapa no representa a la Provincia de Tucumán.
En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, una leyenda entre paréntesis indica “conurbano”, lo que resulta equívoco para la interpretación de lo representado.
Asimismo, como observó el economista Martín Kalos, Director de EPyCA Consultores, la provincia de Jujuy no tiene el color correspondiente para el guarismo que señala, y el mapa tampoco incluye a otros territorios nacionales, como es el caso de las Islas Malvinas y la Antártida Argentina.
Este tipo de errores en los límites territoriales y en las leyendas son comunes en los mapas generados mediante herramientas de inteligencia artificial.