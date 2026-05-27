El impactante anuncio de Alpine que involucra a Franco Colapinto y revolucionó a la Fórmula 1

Resumen para apurados
- La escudería Alpine y Gucci anunciaron una alianza en la Fórmula 1 para renombrar al equipo desde 2027, presentando al piloto Franco Colapinto como una de sus figuras clave.
- La histórica sociedad fue presentada por Pierre Gasly, Flavio Briatore y Colapinto. Es la primera vez que una firma de moda de lujo se convierte en patrocinador principal en F1.
- El proyecto lanzará la plataforma Gucci Racing para fusionar tecnología y moda, marcando un hito comercial que busca expandir el alcance de la escudería en el mercado premium.
Alpine sacudió al mundo de la Fórmula 1 con un anuncio que mezcla automovilismo, lujo y negocios globales. La escudería francesa confirmó una alianza estratégica con Gucci y, como parte del acuerdo, cambiará oficialmente su identidad a partir de la temporada 2027.
Desde ese año, el equipo pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team”, en lo que representa una transformación histórica dentro de la máxima categoría. Además, los monoplazas incorporarán los colores y elementos visuales característicos de la reconocida firma italiana.
El histórico acuerdo entre Alpine y Gucci
La noticia rápidamente generó repercusión porque será la primera vez que una marca de moda de lujo se convierta en patrocinador principal de un equipo de Fórmula 1. La alianza apunta a combinar el universo del alto rendimiento deportivo con el mercado premium de la moda internacional.
Como parte del proyecto, también se lanzará la plataforma “Gucci Racing”, una estructura comercial y de experiencias vinculada al automovilismo, la tecnología y el lujo. Desde Alpine explicaron que el objetivo será potenciar el alcance global de la escudería dentro y fuera de las pistas.
En el anuncio oficial participaron varias figuras importantes del proyecto, entre ellas Pierre Gasly, Flavio Briatore y el argentino Franco Colapinto, uno de los nombres más fuertes del presente de Alpine.
El rol de Franco Colapinto en el anuncio
La presencia de Colapinto en la presentación no pasó desapercibida. El piloto argentino apareció como una de las caras visibles del nuevo proyecto internacional de la escudería y volvió a quedar en el centro de la escena dentro de Alpine.
Desde el equipo remarcaron que el acuerdo con Gucci no se limitará únicamente al patrocinio deportivo. También incluirá experiencias exclusivas para fanáticos, contenidos especiales y futuras líneas de productos vinculadas a la Fórmula 1.
Por su parte, Briatore celebró públicamente el acuerdo y dejó una frase que rápidamente se viralizó: “La moda también puede ganar en la Fórmula 1”.