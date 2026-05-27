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El gesto de Vinicius Júnior con Neymar antes del Mundial 2026 que emocionó a Brasil

La figura del Real Madrid fue contundente al hablar sobre la histórica camiseta número 10 de la Canarinha.

El gesto de Vinicius Júnior con Neymar antes del Mundial 2026 que emocionó a Brasil
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Vinicius Júnior aseguró en Brasil que la camiseta número 10 en el Mundial 2026 será de Neymar, buscando frenar debates y respetar la trayectoria del histórico delantero.
  • El debate surgió luego de que Neymar fuera convocado al Mundial tras superar una grave lesión. Durante su ausencia, Vinicius había utilizado el histórico dorsal número 10.
  • El elogiado gesto consolida el liderazgo de Vinicius y descomprime la presión. Neymar jugará su cuarto Mundial consecutivo con el dorsal más emblemático de la Canarinha.
Resumen generado con IA

A pocos días del debut de Brasil en el Mundial 2026, Vinicius Júnior protagonizó un gesto que rápidamente generó repercusión en todo el país. El delantero del Real Madrid despejó cualquier tipo de debate alrededor de la camiseta número 10 de la Canarinha y dejó en claro que ese dorsal seguirá perteneciendo a Neymar.

“No sé qué número voy a usar en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio”, afirmó Vinicius durante una entrevista concedida al canal brasileño CazeTV. La frase rápidamente se viralizó y fue interpretada como una fuerte muestra de respeto hacia el máximo goleador histórico de la selección brasileña.

El gesto de Vinicius con Neymar

La discusión sobre quién debía utilizar el histórico dorsal había comenzado después de que Carlo Ancelotti confirmara el regreso de Neymar a la lista de Brasil para el Mundial 2026. El delantero del Santos volverá a disputar una Copa del Mundo tras más de dos años alejado de la selección por una grave lesión ligamentaria.

Durante ese período, Vinicius había heredado el número 10 en varios partidos y muchos imaginaban que podría mantenerlo en la Copa del Mundo. Sin embargo, el atacante del Real Madrid fue categórico y decidió terminar rápidamente con cualquier especulación alrededor del tema.

La camiseta número 10 tiene un peso simbólico gigantesco dentro de la historia brasileña. Figuras legendarias como Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldinho y Kaká la utilizaron en Mundiales, mientras que Neymar la llevó en las últimas tres ediciones de la Copa del Mundo.

El gesto de Vinicius fue muy valorado en Brasil, donde interpretaron sus palabras como una señal de respeto hacia la trayectoria y la importancia de Neymar dentro de la selección. De esta manera, el delantero del Santos disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva utilizando el dorsal más emblemático de la Canarinha.

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