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La ex pareja de Vinícius Jr quedó envuelta en una polémica acusación de racismo

Virginia Fonseca quedó en el centro de la controversia después de compartir un video besando a un mono en un zoológico de Dubái.

La ex pareja de Vinícius Jr quedó envuelta en una polémica acusación de racismo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Virginia Fonseca fue acusada de racismo tras publicar un video besando a un mono en Dubái, días después de anunciar su separación del futbolista Vinícius Júnior.
  • Fonseca y su entorno rechazaron las acusaciones, aclarando que era una actividad turística común y reafirmando su apoyo al futbolista en su lucha contra la discriminación.
  • El episodio muestra el constante escrutinio mediático sobre las celebridades y cómo sus publicaciones son vinculadas rápidamente a debates sociales sensibles como el racismo.
Resumen generado con IA

La influencer brasileña Virginia Fonseca, ex pareja de Vinícius Júnior, quedó envuelta en una fuerte polémica en redes sociales después de compartir un video grabado durante una visita a un zoológico de Dubái.

Las imágenes mostraban a la empresaria interactuando y besando a un mono dentro del predio, aunque rápidamente comenzaron a multiplicarse comentarios que interpretaron la publicación como un supuesto acto racista, especialmente por la reciente separación con el futbolista del Real Madrid.

El descargo de Virginia Fonseca

Ante la repercusión, Fonseca decidió responder públicamente y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por el contenido.

“Jamás en mi vida quise ofender a nadie. Siempre he apoyado a Vini en la lucha contra el racismo”, expresó la influencer brasileña en un video difundido en sus redes sociales.

Además, explicó que ya había visitado ese mismo zoológico en otras oportunidades junto a sus hijos y que incluso existían publicaciones anteriores realizando acciones similares con animales del lugar.

“Interpretaron el video completamente mal”, insistió.

El apoyo a Vinícius

Durante su descargo, Fonseca también remarcó que mantiene su respaldo hacia Vinícius Júnior más allá de la ruptura sentimental que ambos confirmaron días atrás.

“Estoy junto con Vini siempre. Él es maravilloso y no merece pasar por eso”, afirmó.

La separación entre la influencer y el delantero brasileño se hizo oficial el pasado 15 de mayo, después de una relación que había durado siete meses y que tuvo gran exposición mediática en Brasil.

El comunicado de su entorno

Frente al impacto que tomó el tema en redes sociales y medios brasileños, el equipo de prensa de Fonseca emitió además un comunicado oficial rechazando las acusaciones.

“Bajo ninguna circunstancia se acepta que asocien la imagen de Virginia Fonseca con una práctica tan despreciable como un acto racista”, señalaron desde su entorno.

El texto también apuntó contra quienes viralizaron las críticas y sostuvieron que la influencer simplemente compartió una experiencia turística habitual en ese zoológico de Dubái.

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