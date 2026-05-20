Preocupación en Brasil: Neymar habría sufrido una lesión y llegaría con lo justo al Mundial 2026
El delantero de Santos presentaría un edema en la pantorrilla derecha y estaría en duda para el debut frente a Marruecos. Carlo Ancelotti igualmente habría decidido convocarlo y apostaría a una recuperación contrarreloj.
Resumen para apurados
- El delantero Neymar sufrió una lesión en la pantorrilla y está en duda para el debut de Brasil en el Mundial 2026 el 13 de junio, aunque fue convocado por Carlo Ancelotti.
- El jugador de Santos presenta un edema que le impedirá jugar con su club. Ancelotti decidió incluirlo en la lista y planifica su recuperación para los amistosos de preparación.
- El cuerpo técnico de Brasil mantiene el optimismo sin buscar reemplazos, aunque saben que el margen de error es mínimo y un contratiempo dejaría a su figura fuera del Mundial.
La presencia de Neymar en el Mundial 2026 habría encendido las alarmas en Brasil. A menos de un mes del debut ante Marruecos, previsto para el 13 de junio, el delantero atravesaría una lesión que preocupa tanto al cuerpo técnico como a los hinchas de la “Canarinha”.
El futbolista de Santos presentaría un edema moderado en la pantorrilla derecha y debería permanecer alejado de los entrenamientos durante más de una semana. Debido a esta situación, el club ya habría confirmado que no jugaría frente a San Lorenzo y su presencia contra Gremio y Deportivo Cuenca también aparecería prácticamente descartada.
Pese a este panorama, Carlo Ancelotti habría tomado una decisión fuerte: incluir igualmente a Neymar en la lista oficial de convocados para la Copa del Mundo. El entrenador italiano habría analizado los estudios médicos y mantenido una conversación directa con el atacante antes de confirmar su convocatoria.
En Brasil considerarían que se trataría de una apuesta calculada. El objetivo sería que Neymar pudiera sumarse a los entrenamientos el próximo 27 de mayo, cuando el plantel inicie la concentración en Granja Comary. Si respondiera bien físicamente, podría sumar minutos el 31 de mayo en el amistoso despedida contra Panamá en el Maracaná.
Luego tendría una segunda prueba el 6 de junio frente a Egipto, ya en Estados Unidos, antes del estreno mundialista contra Marruecos.
La noticia de la convocatoria habría generado una fuerte emoción en Neymar, que según trascendió habría reaccionado “a puro llanto y en familia” al enterarse de que seguiría siendo tenido en cuenta pese a la lesión.
Aunque la FIFA permite realizar reemplazos en caso de agravamiento físico, por ahora el cuerpo técnico brasileño mantendría el optimismo y no analizaría convocar a otro futbolista. Sin embargo, en Brasil sabrían que el margen de error sería mínimo y que cualquier contratiempo podría dejar a su máxima figura fuera del Mundial.