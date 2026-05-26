La drástica decisión que tomó Santos por la ausencia de Neymar en la Copa Sudamericana

Resumen para apurados
- La dirigencia de Santos rebajó a cinco reales las entradas para el partido de este martes ante Deportivo Cuenca en Vila Belmiro, buscando llenar el estadio sin Neymar por Copa Sudamericana.
- La decisión responde a la crisis deportiva del club, último en su grupo, y a la lesión de Neymar, quien se entrena diferenciado y no volverá a jugar hasta después del Mundial 2026.
- Esta medida busca asegurar el apoyo del público en un duelo clave para evitar la eliminación internacional, mientras el equipo también pelea por salir de la zona de descenso.
La ausencia de Neymar sigue golpeando fuerte a Santos y no solamente dentro de la cancha. Mientras el histórico club brasileño atraviesa un complicado presente deportivo, los dirigentes tomaron una decisión llamativa para intentar llenar Vila Belmiro en un partido decisivo por la Copa Sudamericana: rebajaron las entradas a apenas cinco reales, equivalentes a poco más de 1.400 pesos argentinos.
El Peixe enfrentará este martes a Deportivo Cuenca desde las 21.30 por la última fecha de la fase de grupos y necesita un triunfo para mantener chances de seguir con vida en el torneo continental. Sin embargo, el gran foco está puesto otra vez en la ausencia de Neymar, que continúa recuperándose de un edema en el gemelo derecho y volvió a entrenarse de manera diferenciada.
El complicado presente de Santos
La baja del delantero generó preocupación tanto en lo futbolístico como en lo económico. El impacto de Neymar en Santos había revolucionado al club desde su regreso, pero la lesión volvió a frenar su continuidad y también afectó la expectativa de los hinchas. Por eso, la dirigencia decidió lanzar una agresiva política de precios populares para intentar garantizar una buena presencia de público.
El atacante no participó de la última práctica encabezada por el entrenador Cuca y ya quedó descartado para el duelo frente a Deportivo Cuenca. Además, todo indica que no volverá a jugar con la camiseta de Santos hasta después del Mundial 2026, ya que luego deberá incorporarse a la concentración de la selección brasileña.
La situación deportiva del equipo también explica la urgencia. Santos marcha último en su grupo de la Copa Sudamericana con apenas cuatro puntos y está obligado a ganar para intentar avanzar. En paralelo, el panorama tampoco mejora en el Brasileirao, donde el Peixe ocupa puestos de descenso y pelea por salir de la zona baja de la tabla.
Con este escenario, el club apostó por llenar Vila Belmiro pese a la ausencia de su máxima estrella. La expectativa ahora pasa por saber si el equipo podrá responder dentro de la cancha en uno de los momentos más delicados de la temporada.