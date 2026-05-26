La drástica decisión que tomó Santos por la ausencia de Neymar en la Copa Sudamericana

El Peixe enfrentará este martes a Deportivo Cuenca desde las 21.30 por la última fecha de la fase de grupos y necesita un triunfo para mantener chances de seguir con vida en el torneo continental. Sin embargo, el gran foco está puesto otra vez en la ausencia de Neymar, que continúa recuperándose de un edema en el gemelo derecho y volvió a entrenarse de manera diferenciada.