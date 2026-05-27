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La confesión de Valverde después de la pelea con Tchouaméni en el vestuario de Real Madrid

El volante uruguayo habló por primera vez tras el escándalo ocurrido en Valdebebas y aseguró que el episodio le servirá “para crecer y madurar”.

La confesión de Valverde después de la pelea con Tchouaméni en el vestuario de Real Madrid
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Valverde rompió el silencio en Uruguay sobre su pelea con Aurélien Tchouaméni en el vestuario de Real Madrid tras un fuerte cruce en una práctica.
  • El conflicto ocurrió en Valdebebas tras una dura entrada del uruguayo que terminó en empujones, golpes y multas económicas para ambos futbolistas por parte del club español.
  • El volante admitió que la experiencia le servirá para madurar y ser un mejor líder, mientras se enfoca en el Mundial 2026 con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.
Resumen generado con IA

Después de varios días de silencio y versiones cruzadas, Federico Valverde habló públicamente por primera vez sobre la pelea con Aurélien Tchouaméni que explotó dentro del vestuario del Real Madrid y sacudió al fútbol europeo en el cierre de la temporada.

El mediocampista uruguayo llegó a Montevideo para incorporarse a la concentración de la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026 y, en medio de la expectativa por la Copa del Mundo, fue consultado sobre el escándalo que protagonizó con su compañero francés en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Qué dijo Valverde sobre la pelea

“Me siento muy bien. Tuve el respaldo y el cariño de todos los aficionados del Real Madrid y también del club. Hay veces que hay que pasar por estos mini obstáculos dentro del fútbol y de la vida para aprender a crecer y madurar”, expresó el volante ante los medios uruguayos.

Además, el futbolista dejó una frase que rápidamente tomó fuerza en España: “Confío en que esta experiencia me ayudará a ser un mejor capitán en los próximos años”. Sus declaraciones fueron interpretadas como el primer reconocimiento indirecto del conflicto que mantuvo con Tchouaméni.

La pelea se produjo durante un entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas, en medio de una temporada extremadamente tensa para el equipo. Según trascendió en distintos medios españoles, una fuerte entrada de Valverde durante un ejercicio terminó desencadenando insultos, empujones y posteriormente una discusión mucho más grave dentro del vestuario.

Incluso, algunos reportes indicaron que el uruguayo sufrió un golpe en la cabeza al caer contra una mesa durante el altercado y que debió recibir atención médica. El episodio terminó con sanciones económicas para ambos jugadores por parte del club, aunque sin castigos deportivos para no afectar al plantel en el tramo final de la temporada.

Ahora, ya enfocado en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, Valverde intentó dejar atrás la polémica y puso la mira en el Mundial. “Siempre sueño con levantar la Copa del Mundo”, aseguró el mediocampista, que aparece como uno de los grandes referentes de Uruguay para la cita que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

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