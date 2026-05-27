Toyota acelera su transformación en Argentina y redefine el negocio de la movilidad

Dentro de esa transformación, la Hilux continúa siendo una pieza central para Toyota y uno de los vehículos con mayor peso dentro del mercado argentino. La pickup lidera desde hace años el segmento de camionetas medianas y se mantiene entre los modelos más patentados del país, con fuerte presencia en regiones productivas como el NOA. Sin embargo, el perfil de sus usuarios empezó a cambiar. “La Hilux sigue siendo muy fuerte en el agro y en actividades productivas por la confiabilidad que tiene, pero hoy también es un vehículo familiar y de uso cotidiano para muchísima gente”, explicó Álvarez. El crecimiento del equipamiento tecnológico, el confort y la conectividad modificaron el lugar que las pickups ocupan dentro del mercado y ampliaron su público.