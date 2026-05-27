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Toyota acelera su transformación en Argentina y redefine el negocio de la movilidad

Máximo Álvarez, director de Line Up Toyota, explicó cómo la marca avanza hacia un modelo basado en servicios de movilidad, electrificación y nuevas experiencias de uso.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Toyota, mediante la firma Line Up en Tucumán, acelera su transformación en Argentina de fabricante tradicional a empresa de servicios de movilidad y electrificación.
  • Para adaptarse a nuevos consumos, la firma impulsa el alquiler temporal y la tecnología híbrida, mientras su pickup Hilux transiciona del sector productivo al uso familiar.
  • Toyota proyecta lanzar una Hilux electrificada de forma gradual, consolidando la transición hacia una movilidad sustentable y tecnológica en el mercado argentino.
Resumen generado con IA

Toyota atraviesa una transformación profunda en todo el mundo y Tucumán no queda afuera de ese proceso junto a la terminal Line Up. La compañía dejó de pensarse únicamente como un fabricante de vehículos y comenzó a posicionarse como una empresa de movilidad, con servicios, tecnologías y soluciones adaptadas a nuevos hábitos de consumo.

“Hoy el auto ya no se entiende solamente como un medio de transporte. Hay un vínculo emocional mucho más fuerte entre el cliente y el vehículo”, sostuvo Máximo Álvarez, director de Line Up Toyota, durante su participación en "Encuentros LA GACETA" sobre Movilidad y Futuro.

Según explicó, la marca viene desarrollando desde hace años una estrategia enfocada en acompañar toda la experiencia del usuario y no solamente la venta de un vehículo. “Toyota entendió que la movilidad cambió. Hay clientes que ya no quieren necesariamente tener un auto detenido en el garaje y buscan otras soluciones más flexibles”, señaló.

En ese marco, la automotriz impulsó servicios de alquiler de vehículos por día, semana o mes y avanzó en tecnologías vinculadas a electrificación, conectividad y eficiencia energética. Para Álvarez, el desafío de la industria pasa hoy por interpretar nuevas formas de uso y consumo. “La movilidad empezó a tener otros formatos y el mercado tuvo que adaptarse”, resumió.

Dentro de esa transformación, la Hilux continúa siendo una pieza central para Toyota y uno de los vehículos con mayor peso dentro del mercado argentino. La pickup lidera desde hace años el segmento de camionetas medianas y se mantiene entre los modelos más patentados del país, con fuerte presencia en regiones productivas como el NOA. Sin embargo, el perfil de sus usuarios empezó a cambiar. “La Hilux sigue siendo muy fuerte en el agro y en actividades productivas por la confiabilidad que tiene, pero hoy también es un vehículo familiar y de uso cotidiano para muchísima gente”, explicó Álvarez. El crecimiento del equipamiento tecnológico, el confort y la conectividad modificaron el lugar que las pickups ocupan dentro del mercado y ampliaron su público.

El ejecutivo señaló además que el consumidor tucumano comenzó a familiarizarse rápidamente con las nuevas tecnologías vinculadas a híbridos y vehículos electrificados. “Hace unos años había que explicar qué era un híbrido y cómo funcionaba. Hoy el cliente ya entiende perfectamente sus ventajas y perdió el miedo”, afirmó.

Para Toyota, los híbridos enchufables aparecen como una alternativa especialmente competitiva para la Argentina. “Combinan autonomía, ahorro y practicidad. Se pueden enchufar en una casa y además tienen autonomías superiores a los 1.000 kilómetros”, destacó.

Álvarez adelantó además que la próxima generación de Hilux incorporará versiones electrificadas y nuevas tecnologías, aunque aclaró que Toyota mantendrá su estrategia gradual. “La marca avanza paso a paso, pero siempre priorizando la confiabilidad y la experiencia del cliente”, concluyó.

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