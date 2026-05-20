El tiempo en Tucumán: la mañana arrancó fría y se espera una tarde soleada

Resumen para apurados
- Tucumán espera hoy una tarde soleada de otoño con una máxima de 23°C, según el SMN. La jornada comenzó fresca con 10°C y alta humedad en toda la provincia.
- Las mañanas se presentan cada vez más frías, con vientos suaves y nubosidad variable. El clima agradable persistirá hasta el viernes, previo al cambio de condiciones previsto.
- El ingreso de un frente lluvioso el domingo provocará un marcado descenso térmico hasta los 15°C. Se recomienda prepararse para el inicio de días más crudos en la región.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy en Tucumán otra tarde mayormente soleada, aunque las primeras horas seguirán siendo cada vez más frías. La temperatura máxima llegaría hasta los 18 °C y, hasta el fin de semana, se espera un nuevo y sostenido descenso de la térmica.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron la sensación térmica fue de 4 °C y que la mínima fue registrada en 6 °C. La humedad fue del 96% mientras que la nubosidad de un 25%. Los vientos soplaron suaves desde el noroeste.
Hasta el mediodía el cielo permanecerá mayormente despejado y la temperatura subirá hasta los 15 °C. La humedad descenderá hasta el 60% y los vientos serán débiles desde el sector sur.
Por la tarde podría registrarse un incremento de la nubosidad y la temperatura máxima alcanzaría los 18 °C, para darle un marco agradable al otoño tucumano. La humedad descenderá hasta el 50%, con vientos suaves desde el sudeste.
Ya por la noche la nubosidad se incrementará hasta el 45% mientras que la temperatura descenderá hasta los 11 °C. La humedad se elevará hasta el 85% y los vientos seguirán siendo leves pero desde el noroeste.
¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?
En su pronóstico extendido, el SMN anuncia para el jueves cielo mayormente nublado, con una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C. Para el viernes se espera mucha nubosidad y una mínima de 5 °C, mientras que la máxima sería de 16 °C.
El fin de semana las mínimas seguirán siendo bajas, en torno a los 7 °C y 6 °C, respectivamente, mientras que las máximas no superarían los 17 °C. No se esperan nuevas precipitaciones.