"La Patria se construye todos los días", dijo Susana Montaldo durante el acto central por el 25 de Mayo en Tucumán

Resumen para apurados
- La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, y el gobernador Jaldo encabezaron el acto central del 25 de Mayo en la Casa de Gobierno para promover la unidad nacional.
- En la ceremonia por el aniversario patrio, también hablaron dos alumnos de la Escuela de la Costanera, quienes enfatizaron el valor de la libertad y el compromiso cotidiano.
- Los discursos buscan consolidar un proyecto de provincia basado en el respeto mutuo, previo a un tedeum religioso donde la Iglesia instó a enfrentar la desigualdad social.
En el centro de una postal de la Casa de Gobierno engalanada de celeste y blanco, por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la ministra de Educación Susana Montaldo y dos alumnos de la Escuela de la Costanera fueron prácticamente los únicos oradores además del del gobernador Osvaldo Jaldo quien presidió el acto oficial.
Montaldo centró su discurso en la unidad, la construcción colectiva y el valor de la libertad. Señaló que a la Patria “hay que construirla todos los días", en forma diaria. “La patria se construye dialogando, discutiendo, haciendo proyectos y eligiendo seguir juntos”, afirmó.
La ministra comparó la sociedad con los músicos de una orquesta: “Hay una gran variedad de músicos e instrumentos, pero todos siguen una misma partitura, que en nuestro caso es un proyecto de país y de provincia, enmarcado por las leyes, la Constitución y el respeto mutuo”.
También convocó a los presentes a renovar el compromiso con las futuras generaciones y a trabajar por mejores condiciones de vida para todos los argentinos.
“Más allá de las diferencias, debemos seguir trabajando juntos con entusiasmo y respeto”, concluyó antes de cerrar su mensaje con un enfático: “¡Viva la patria!”.
A continuación se escuchó a los alumnos de la Escuela Secundaria Costanera. Juan Ignacio Mendoza (12 años) destacó el valor de la libertad, el compromiso ciudadano y el rol de las nuevas generaciones en la construcción del país. “El 25 de Mayo no es solo un feriado o un día para no venir a la escuela, sino una fecha para reflexionar sobre el esfuerzo y el valor de aquellos patriotas que dieron el primer paso hacia la libertad”, expresó.
“Cada vez que ayudamos a un compañero, decimos lo que pensamos con respeto o nos comprometemos con algo más grande que nosotros mismos, estamos honrando ese 25 de Mayo”, afirmó.
El joven concluyó que el destino del país “lo escriben las personas que viven, trabajan y estudian en Argentina”.
A su turno, Michelle Macarena Nickler (15 años), resaltó que “ser argentino no es solo haber nacido acá”, sino también asumir la responsabilidad de construir y cuidar la patria todos los días. Además, recordó el valor de quienes impulsaron la Revolución de Mayo y lucharon por la libertad hace más de dos siglos.
Por último invitó a todos reflexionar sobre el rol de cada ciudadano :“¿Qué estoy haciendo hoy por mi país? ¿Qué puedo aportar desde mi lugar”. Las preguntas quedaron resonando en los oídos de autoridades y público en general por un momento. Luego todo se dirigieron a la iglesia Catedral, donde los esperaba monseñor Carlos Alberto Sánchez para presidir el Solemne Tedeum.