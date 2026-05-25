"La Patria se construye todos los días", dijo Susana Montaldo durante el acto central por el 25 de Mayo en Tucumán

A continuación se escuchó a los alumnos de la Escuela Secundaria Costanera. Juan Ignacio Mendoza (12 años) destacó el valor de la libertad, el compromiso ciudadano y el rol de las nuevas generaciones en la construcción del país. “El 25 de Mayo no es solo un feriado o un día para no venir a la escuela, sino una fecha para reflexionar sobre el esfuerzo y el valor de aquellos patriotas que dieron el primer paso hacia la libertad”, expresó.