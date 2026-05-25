Tedeum del 25 de Mayo: la Iglesia tucumana instó al Gobierno a “abrir los ojos” ante la desigualdad

Resumen para apurados
- El obispo Roberto Ferrari instó al Gobierno a combatir la desigualdad durante el Tedeum del 25 de Mayo en Tucumán, advirtiendo que la exclusión debilita la democracia.
- En el 216° aniversario patrio, la homilía destacó los reclamos de jubilados, desempleados y estudiantes, pidiendo a la dirigencia política escuchar y dialogar sin agresiones.
- El llamado busca impulsar consensos y construir una sociedad más inclusiva. El mensaje marca una advertencia eclesiástica sobre el rumbo socioeconómico y político del país.
En el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo, la homilía del tradicional Tedeum en Tucumán dejó un mensaje con fuerte contenido social y político, centrado en la necesidad de construir una sociedad más inclusiva, basada en el diálogo y el compromiso colectivo.
El encargado de pronunciar el mensaje fue el obispo auxiliar Roberto José Ferrari, quien apeló a los valores fundacionales de la Nación y llamó a reflexionar sobre las deudas pendientes de la democracia. “No terminará de ser plena mientras haya hermanos al costado del camino”, advirtió.
En un discurso atravesado por referencias históricas y religiosas, Ferrari recordó el espíritu de la Revolución de Mayo y lo vinculó con la urgencia del presente: tomar decisiones, actuar y asumir responsabilidades. En ese sentido, remarcó que el país necesita mirar la realidad “desde las periferias”, donde -dijo- se perciben con mayor claridad las desigualdades.
Uno de los ejes centrales fue la visibilización de los sectores más vulnerables. El obispo enumeró los “gritos” que hoy atraviesan la sociedad argentina: jubilados, personas con discapacidad, universitarios, desocupados y quienes no encuentran un horizonte. “Son voces que muchas veces molestan, pero que deben ser escuchadas”, sostuvo.
A partir de una escena del Evangelio, planteó una serie de actitudes que consideró clave para la dirigencia y la sociedad en general: detenerse, escuchar, dialogar y actuar. En ese marco, insistió en la importancia de evitar la descalificación y las palabras agresivas, al tiempo que promovió una convivencia basada en el respeto, incluso entre quienes piensan distinto.
“El diálogo auténtico acerca posiciones y permite construir algo superador”, afirmó, al tiempo que cuestionó las lógicas de confrontación. “Podemos ser adversarios, pero nunca enemigos”, explicó.
La homilía también puso el foco en valores que consideró esenciales para el futuro del país: la solidaridad, la inclusión, el encuentro y la capacidad de ceder en pos del bien común. Sobre este último punto, utilizó una metáfora concreta: “Ceder no es perder; es como dar paso a una ambulancia para salvar una vida”.
En el tramo final, Ferrari reivindicó la identidad nacional y llamó a cuidar los valores que dieron origen a la Argentina. “No somos un país insulso, somos un país apasionado, porque sólo apasiona lo que se ama”, expresó.
El mensaje cerró con una exhortación directa: cuidar la Patria implica, según definió, no dejar a nadie atrás y fortalecer una democracia más participativa, donde todos tengan lugar.