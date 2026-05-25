Rossana Chahla llamó a sostener el espíritu de Mayo con diálogo, inclusión y cercanía

Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla participó en Tucumán de los actos por la Revolución de Mayo, donde llamó a sostener el espíritu patrio mediante el diálogo, la inclusión y la cercanía.
- Durante el Tedeum, marcado por reclamos de la Iglesia sobre desigualdad, la jefa comunal respaldó el mensaje de inclusión social del obispo Ferrari y destacó su gestión diaria.
- El llamado de Chahla busca consolidar una construcción colectiva con un Estado presente que traduzca discursos en acciones concretas para mitigar la vulnerabilidad social.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, destacó este lunes la necesidad de mantener vigentes los valores que dieron origen a la patria, al participar de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo en Tucumán.
En ese marco, la jefa municipal puso el acento en el diálogo, la inclusión y la cercanía con los vecinos como pilares fundamentales de la gestión y de la vida democrática. “Ahí comenzó la patria”, recordó al evocar el proceso histórico que derivó en la conformación del primer gobierno patrio.
Chahla también valoró el mensaje transmitido durante la ceremonia religiosa por el obispo auxiliar, Roberto José Ferrari, quien hizo hincapié en la inclusión social y el compromiso con los sectores más vulnerables. “Muy lindas la palabra dio el Obispo. Nos hacen repensar también, pero nos hacen decir también que estamos por el camino correcto”, expresó.
En esa línea, la intendenta explicó que el desafío de la dirigencia política es traducir los discursos en acciones concretas. “Trabajamos todos los días a la par del vecino”, afirmó, y remarcó la importancia de brindar respuestas rápidas y efectivas a las demandas de la comunidad.
Finalmente, sostuvo que sostener el legado de Mayo implica una construcción colectiva, con un Estado presente y cercano, que priorice la inclusión y el bienestar social.