En un Tedeum marcado por fuertes reclamos sociales, Jaldo llamó a la unidad: “Hoy no hay lugar para la grieta”

Al finalizar la celebración, Jaldo instó a la dirigencia y a la sociedad a deponer las confrontaciones para enfrentar la crisis. “Hoy no hay lugar para la grieta ni para las divisiones. Más que nunca, los argentinos tenemos que estar juntos. La patria argentina necesita de todos sus hijos”, definió el mandatario, vinculando las dificultades actuales con el legado histórico de la provincia.