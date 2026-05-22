La Junta Electoral de la UNT avaló a la decana de Medicina y las opositoras recurrirán a la Justicia federal
Resumen para apurados
- La Junta Electoral de la UNT rechazó en Tucumán el planteo de dos docentes para impedir la asunción de la decana Liliana Tefaha, denunciada por violar la prohibición de reelección.
- Las docentes argumentan que el estatuto prohíbe un tercer mandato sin esperar cuatro años. Este rechazo se suma a otros cuestionamientos electorales recientes dentro de la UNT.
- Las demandantes recurrirán a la Justicia federal para frenar la asunción, advirtiendo que violar las normas vigentes genera una grave fragilidad institucional en la universidad.
La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó el planteo presentado por dos docentes de la Escuela de Enfermería que buscaba impedir la asunción de la decana electa de la Facultad de Medicina, Liliana Tefaha, al considerar que acumularía un tercer mandato consecutivo en violación del estatuto universitario.
El fallo se conoció en las últimas horas. La Junta notificó a las presentantes que no tendría en cuenta su reclamo, comentó a LA GACETA Angelina Liezun, una de las docentes que impulsó la presentación junto a su colega Fátima Cevila.
"El estatuto dice dos mandatos consecutivos y luego no hay un tercero. Si alguien aspira a un cargo de gestión, tiene que esperar cuatro años", explicó Liezun. "Lo que nos motivó a hacer este pedido es que no se respete la norma suprema de la UNT, que hace poco se aprobó", expresó Liezun.
Sin embargo, la Junta Electoral desestimó el planteo. Ante esta resolución, las docentes adelantaron que no se quedarán de brazos cruzados. "Vamos a ir a la justicia federal", anunció Liezun, quien aseguró que están en conversaciones con otros actores de la comunidad universitaria para sumar fuerzas.
El fallo de la Junta se suma a un escenario de creciente conflictividad electoral en la UNT. En las últimas semanas, también se presentaron cuestionamientos contra la decana de Psicología, Silvia López de Martín, y contra el consejero estudiantil de Ciencias Exactas, Pablo Almeda, por presuntas incompatibilidades con el nuevo estatuto reformado.
Para Liezun, el rechazo de la Junta no es un detalle menor: "Nuestro temor, en esta fragilidad institucional, es que no cumplir la norma pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Si alguien es capaz de no respetar esta norma, puede no respetar las otras. Da igual, pareciera".