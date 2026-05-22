La Junta Electoral de la UNT avaló a la decana de Medicina y las opositoras recurrirán a la Justicia federal

El fallo de la Junta se suma a un escenario de creciente conflictividad electoral en la UNT. En las últimas semanas, también se presentaron cuestionamientos contra la decana de Psicología, Silvia López de Martín, y contra el consejero estudiantil de Ciencias Exactas, Pablo Almeda, por presuntas incompatibilidades con el nuevo estatuto reformado.