Secciones
LG PlaySíntesis Play

La Junta Electoral de la UNT avaló a la decana de Medicina y las opositoras recurrirán a la Justicia federal

Las docentes aseguran que el estatuto universitario prohíbe la reelección sin un período de espera de cuatro años.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Junta Electoral de la UNT rechazó en Tucumán el planteo de dos docentes para impedir la asunción de la decana Liliana Tefaha, denunciada por violar la prohibición de reelección.
  • Las docentes argumentan que el estatuto prohíbe un tercer mandato sin esperar cuatro años. Este rechazo se suma a otros cuestionamientos electorales recientes dentro de la UNT.
  • Las demandantes recurrirán a la Justicia federal para frenar la asunción, advirtiendo que violar las normas vigentes genera una grave fragilidad institucional en la universidad.
Resumen generado con IA

La Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) rechazó el planteo presentado por dos docentes de la Escuela de Enfermería que buscaba impedir la asunción de la decana electa de la Facultad de Medicina, Liliana Tefaha, al considerar que acumularía un tercer mandato consecutivo en violación del estatuto universitario.

El fallo se conoció en las últimas horas. La Junta notificó a las presentantes que no tendría en cuenta su reclamo, comentó a LA GACETA Angelina Liezun, una de las docentes que impulsó la presentación junto a su colega Fátima Cevila.

"El estatuto dice dos mandatos consecutivos y luego no hay un tercero. Si alguien aspira a un cargo de gestión, tiene que esperar cuatro años", explicó Liezun. "Lo que nos motivó a hacer este pedido es que no se respete la norma suprema de la UNT, que hace poco se aprobó", expresó Liezun.

Sin embargo, la Junta Electoral desestimó el planteo. Ante esta resolución, las docentes adelantaron que no se quedarán de brazos cruzados. "Vamos a ir a la justicia federal", anunció Liezun, quien aseguró que están en conversaciones con otros actores de la comunidad universitaria para sumar fuerzas.

El fallo de la Junta se suma a un escenario de creciente conflictividad electoral en la UNT. En las últimas semanas, también se presentaron cuestionamientos contra la decana de Psicología, Silvia López de Martín, y contra el consejero estudiantil de Ciencias Exactas, Pablo Almeda, por presuntas incompatibilidades con el nuevo estatuto reformado.

Para Liezun, el rechazo de la Junta no es un detalle menor: "Nuestro temor, en esta fragilidad institucional, es que no cumplir la norma pone en riesgo a toda la comunidad educativa. Si alguien es capaz de no respetar esta norma, puede no respetar las otras. Da igual, pareciera".

Temas Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de TucumánNo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Nicolás Pino habló tras el anuncio de Milei: Apuntamos a que las retenciones sean cero

Nicolás Pino habló tras el anuncio de Milei: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Lo más popular
El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio
1

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán
2

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
3

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?
4

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá
5

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Ranking notas premium
Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
1

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro
2

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
3

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte
5

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Más Noticias
Pichón Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

"Pichón" Segura aceptó la pena condicional por el cabezazo a Pelli: el juez define su futuro

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Alejandro Puccio: de la gloria, a la traición, el horror y la muerte

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Fórmula 1: los horarios y el cronograma completo del GP de Canadá

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Comentarios