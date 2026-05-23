El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

Resumen para apurados
- La Secretaría General de la Presidencia excluyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel del tradicional Tedeum del 25 de Mayo en Buenos Aires por la interna con Javier Milei.
- La medida profundiza la tensión en el Ejecutivo. El Gobierno intentó culpar a la Iglesia, pero el Arzobispado aclaró que la lista de accesos depende exclusivamente de Presidencia.
- Este inédito gesto de ruptura institucional marca un punto de no retorno en la relación entre el presidente y la vicepresidenta, lo que podría afectar la gobernabilidad del país.
La interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel alcanzó un nuevo punto de no retorno. En un gesto de ruptura institucional sin precedentes para una fecha patria, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, decidió no invitar a la Vicepresidente al Tedeum del próximo 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana.
Desde el entorno de Villarruel confirmaron que, a diferencia de años anteriores donde la convocatoria se formalizaba con una semana de antelación, esta vez el silencio fue total. "La invitación la cursa Ceremonial de Presidencia y la Vicepresidente no ha sido convocada", señalaron con dureza al descartar una asistencia de último momento por estrictas razones de protocolo y seguridad.
La exclusión derivó en un cruce de versiones entre el Gobierno y la Iglesia. Mientras desde Balcarce 50 intentaron instalar que el Arzobispado podía invitarla por su cuenta, la respuesta de la Curia fue tajante: "Las invitaciones son responsabilidad exclusiva de la Presidencia", dijeron.
Según el protocolo vigente, el Arzobispado solo se encarga de lo litúrgico, mientras que el control del acceso, las tarjetas y la asignación de lugares dependen de la oficina de Karina Milei. El desaire es absoluto: varios funcionarios de menor rango ya recibieron sus acreditaciones hace días.