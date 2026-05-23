El Gobierno excluyó a Victoria Villarruel del Tedeum y profundizó la crisis en la cima del poder

Desde el entorno de Villarruel confirmaron que, a diferencia de años anteriores donde la convocatoria se formalizaba con una semana de antelación, esta vez el silencio fue total. "La invitación la cursa Ceremonial de Presidencia y la Vicepresidente no ha sido convocada", señalaron con dureza al descartar una asistencia de último momento por estrictas razones de protocolo y seguridad.