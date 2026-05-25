El 25 de Mayo, se deben probar las empanadas de la Casa Histórica

El recorrido de la Ruta de la Empanada Tucumana, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y previsto para los viernes al mediodía, convierte la comida más emblemática de la provincia en una experiencia turística atravesada por sabores, música e historias. El circuito comienza en la primera cuadra de la Laprida, desde donde parte el bus turístico hacia tres restaurantes de la ciudad. La primera parada es en El Portal, con degustación y un espectáculo de bombos. Luego, en la peña El Cardón, Liliana Campero ofrece una clase de cocina. El cierre llega en Lo de la Paliza, con un show de Cecilia Paliza. Pero en el medio de ese paseo hay algo más que comida. Hay historias.