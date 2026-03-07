Abrieron las inscripciones para hacer el recorrido turístico de “La Ruta de la Empanada”

“La Ruta de la Empanada” es el nombre con el que se bautizó la nueva atracción turística de la capital tucumana. Aunque los destinos para comer un buen plato de esta comida son cientos y están distribuidos por toda la provincia, la Municipalidad se enfocó en tres locales de la capital provincial para ofrecer, en poco tiempo y en una distancia reducida, una muestra de lo mejor que puede ofrecer Tucumán.