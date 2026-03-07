Abrieron las inscripciones para hacer el recorrido turístico de “La Ruta de la Empanada”

Hace poco más de un mes, el ranking internacional Taste Atlas catalogó a la empanada tucumana como la mejor empanada del mundo. La guía gastronómica, que suele elaborar listados de las mejores comidas de diferentes categorías, ya había elegido al plato típico del noroeste argentino como uno de los más deliciosos del mundo. Para agasajar a la comida tradicional, emblema de la provincia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán creó un recorrido especial.
“La Ruta de la Empanada” es el nombre con el que se bautizó la nueva atracción turística de la capital tucumana. Aunque los destinos para comer un buen plato de esta comida son cientos y están distribuidos por toda la provincia, la Municipalidad se enfocó en tres locales de la capital provincial para ofrecer, en poco tiempo y en una distancia reducida, una muestra de lo mejor que puede ofrecer Tucumán.
Por dónde pasa “La Ruta de la Empanada” y cómo hacer el paseo
La salida del recorrido es a las 12 h desde calle Laprida, primera cuadra, frente a la Plaza Independencia. Está previsto que la propuesta se reedite todos los viernes al mediodía.
El paseo se realiza de acuerdo a la siguiente programación:
Primera parada: El Portal, 24 de Septiembre 351. Los turistas reciben una empanada tucumana y disfrutan de un espectáculo de bombos y malambo con una duración aproximada de 15 minutos.
Segunda parada: El Cardón, Las Heras 50. En este punto se realiza un taller de armado de empanadas de 15 minutos, donde cada participante aprende la técnica tradicional y luego consume la empanada elaborada por él mismo.
Tercera parada: Lo de la Paliza, Laprida 181. Aquí se ofrece la última empanada del recorrido y un espectáculo folklórico de 15 minutos de duración, que cierra la experiencia con música y danza tradicional.
Las inscripciones para hacer el recorrido se reciben de manera online, completando el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1adybJX2oTnjvYAfo8iL-iKha5Juxn6dSarnk-Yqes3g/viewform?edit_requested=true