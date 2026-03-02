Lanzan la "Ruta de la Empanada" en la capital tucumana para festejar el premio de Taste Atlas

La empanada tucumana fue elegida como la mejor del mundo en un ranking internacional difundido por el sitio especializado Taste Atlas. Rápidamente la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, como no quiere quedarse afuera de semejante honor, pone más en valor. La apuesta gastronómica como producto turístico, es muy original y fortalece la identidad cultural, además de promover a los establecimientos representativos de la ciudad.