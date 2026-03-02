Secciones
Lanzan la "Ruta de la Empanada" en la capital tucumana para festejar el premio de Taste Atlas

Tras ser elegidas como las mejores del planeta, la Municipalidad estrena un recorrido gastronómico y cultural en el Bus Turístico.

Hace 11 Min

La empanada tucumana fue elegida como la mejor del mundo en un ranking internacional difundido por el sitio especializado Taste Atlas. Rápidamente la Dirección de Turismo de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, como no quiere quedarse afuera de semejante honor, pone más en valor. La apuesta gastronómica como producto turístico, es muy original y fortalece la identidad cultural, además de promover a los establecimientos representativos de la ciudad.

El viernes, el Bus Turístico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sumará un nuevo paseo: “La Ruta de la Empanada Tucumana”. Los participantes visitarán tres restaurantes icónicos de la ciudad, donde podrán degustar empanadas y disfrutar de propuestas artísticas. La salida será a las 12, desde calle Laprida primera cuadra, frente a la Plaza Independencia.

El paseo se realizará de acuerdo a la siguiente programación:

- Primera parada: El Portal, 24 de Septiembre 351. Los turistas recibirán una empanada tucumana y disfrutarán de un espectáculo de bombos y malambo con una duración aproximada de 15 minutos.

- Segunda parada: El Cardón, Las Heras 50. En este punto se realizará un taller de armado de empanadas de 15 minutos, donde cada participante aprenderá la técnica tradicional y luego consumirá la empanada elaborada por él mismo.

- Tercera parada: Lo de la Paliza, Laprida 181. Aquí se ofrecerá la última empanada del recorrido y un espectáculo folklórico de 15 minutos de duración, cerrando la experiencia con música y danza tradicional.

Las inscripciones se reciben a través del siguiente formulario digital.

