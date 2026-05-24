La receta definitiva de ñoquis sin harina: una delicia liviana para el próximo 29

Resumen para apurados
- Virginia Gómez difundió una receta de ñoquis sin harina y aptos para celíacos en Argentina, ofreciendo una alternativa liviana y saludable para el tradicional almuerzo del 29.
- Esta receta utiliza papas, manteca y maicena en reemplazo de la harina de trigo tradicional, logrando una consistencia más suave, ligera y totalmente libre de gluten.
- Esta receta impulsa la inclusión de opciones sin TACC en las tradiciones culinarias, permitiendo que personas celíacas participen de la clásica costumbre de comer ñoquis.
Los ñoquis sin harina se consolidan como una excelente alternativa libre de gluten, volviéndose aptos para personas con sensibilidad o intolerancia a este componente. Al prescindir de la harina tradicional, estas piezas adquieren una textura notablemente más suave y ligera que facilita que se deshagan en la boca, logrando que resalte el sabor natural de la papa sin interferencias.
Además de su ligereza, esta preparación suele aportar un contenido calórico más bajo en comparación con las recetas convencionales. Esta característica nutricional, sumada a su versatilidad, invita a experimentar con una amplia variedad de salsas y acompañamientos para disfrutar de diferentes combinaciones y sabores.
Ingredientes para los ñoquis de papa sin harina:
- Un kg de papas
- Un cuarto de taza de manteca sin sal (si preferís, utiliza manteca con sal y reducí la cantidad de sal en la receta)
- Dos cucharaditas de sal
- Un cuarto de cucharadita de pimienta
- Media taza de maicena
Paso a paso, la receta de los ñoquis de papa
Comenzá pelando y cortando las papas en trozos grandes y uniformes. Luego, colocalas en una olla grande con agua salada y hervilas hasta que estén tiernas.
Una vez que las papas estén cocidas, escurrilas y trituralas con un pasapurés o un tenedor hasta obtener un puré suave y sin grumos.
En una sartén grande, derretí la manteca a fuego medio-bajo. Agregá el puré de papas, la sal y la pimienta, y mezclá bien todos los ingredientes.
Añadí gradualmente la maicena al puré de papas y mezclá hasta obtener una masa suave y ligeramente pegajosa. La maicena actuará como espesante en lugar de la harina tradicional.
Espolvoreá una superficie de trabajo con maicena y colocá la masa de los ñoquis encima. Dividí la masa en porciones más pequeñas y formá cilindros largos de aproximadamente un centímetro de diámetro. Luego, cortá los cilindros en trozos de aproximadamente dos centímetros de largo.
Enhariná ligeramente los ñoquis con maicena para evitar que se peguen entre sí y colocalos en una bandeja enharinada.
Llevá a ebullición una olla grande de agua con sal. Cociná los ñoquis en lotes, sumergiéndolos en el agua hirviendo. Una vez que los ñoquis floten en la superficie, retiralos con una espumadera y colocalos en un plato.
Podés servir los ñoquis sin harina de inmediato con tu salsa favorita, como una salsa de tomate casera o una deliciosa manteca de salvia. Espolvoreá queso parmesano rallado al gusto y disfrutá de estos ñoquis ligeros y deliciosos que se deshacen en la boca.