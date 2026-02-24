Desayunos sin harinas: dos recetas fáciles y saludables para comenzar el día con energía

Cada vez más personas en el mundo deciden cuidar su salud y sentirse mejor, a través de una alimentación sana. Por ello dejar de comer harinas suele ser el primer paso en sus dietas.
La realidad es que las harinas son la principal fuente de energía del organismo. Además, el cerebro se nutre de la glucosa que contienen los carbohidratos y generan saciedad.
"Las personas que no comen hidratos son más propensas a picotear durante el día, vivir con hambre permanente o tener un posible atracón. El cuerpo nos va a pedir la glucosa que no le estamos dando, explica la licenciada en Nutrición", Romina Pereiro a Infobae.
Si bien consumir otro tipo de granos es la idea más saludable, la clave, es no excederse. Si te comés una pizza con harina blanca, no pasa nada, pero lo hacés todos los días es un problema. A continuación, dos ideas de desayuno sin harinas, para que reducir la cantidad que consumís diariamente sin eliminarlas de tu dieta
Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía
Pancakes con avena y banana
Ingredientes
1 banana
½ taza de avena instantánea
1 huevo
Opcionales: canela y esencia de vainilla
1 chorrito de leche
Para endulzar: miel o edulcorante o 1 cucharadita de azúcar
TIP: podés agregarle semillas o frutas secas
Procedimiento:
Mezclar todos los ingredientes en un bol. Calentar una sartén con un poquito de aceite (retira el excedente con papel de cocina) Coloca la pasta sobre la sartén y dora unos minutitos de cada lado.
Tip: podés preparar varios y guardar en un envase con tapa en la heladera hasta 3 días.
Panqueques sin harina
Ingredientes
2 huevos
6 cucharadas de leche en polvo
1 cucharadita de aceite neutro (maíz o girasol)
Esencia de vainilla
Para endulzar: miel o edulcorante o una cucharadita de azúcar
Para el relleno: Trozos de frutas de estación
Procedimiento:
Procesar los huevos con la leche en polvo y luego agregar una cucharadita de aceite, esencia de vainilla y el edulcorante. Volvé a procesar y deja reposar un ratito en la heladera. En una sartén con un poquito de aceite, preparar los panqueques. Rellenar con frutas.