Secciones
SociedadSalud

Desayunos sin harinas: dos recetas fáciles y saludables para comenzar el día con energía

La primera comida del día es clave para realizar nuestras actividades con pilas.

Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía
Hace 1 Hs

Cada vez más personas en el mundo deciden cuidar su salud y sentirse mejor, a través de una alimentación sana. Por ello dejar de comer harinas suele ser el primer paso en sus dietas.

La realidad es que las harinas son la principal fuente de energía del organismo. Además, el cerebro se nutre de la glucosa que contienen los carbohidratos y generan saciedad.

"Las personas que no comen hidratos son más propensas a picotear durante el día, vivir con hambre permanente o tener un posible atracón. El cuerpo nos va a pedir la glucosa que no le estamos dando, explica la licenciada en Nutrición", Romina Pereiro a Infobae.

Si bien consumir otro tipo de granos es la idea más saludable, la clave, es no excederse. Si te comés una pizza con harina blanca, no pasa nada, pero lo hacés todos los días es un problema. A continuación, dos ideas de desayuno sin harinas, para que reducir la cantidad que consumís diariamente sin eliminarlas de tu dieta

Desayunos sin harinas: dos recetas para empezar el día con energía

Pancakes con avena y banana

Desayuno sin harinas: pancakes de avena y banana Desayuno sin harinas: pancakes de avena y banana Hola

Ingredientes

1 banana

½ taza de avena instantánea

1 huevo

Opcionales: canela y esencia de vainilla

1 chorrito de leche

Para endulzar: miel o edulcorante o 1 cucharadita de azúcar

TIP: podés agregarle semillas o frutas secas

Procedimiento:

Mezclar todos los ingredientes en un bol. Calentar una sartén con un poquito de aceite (retira el excedente con papel de cocina) Coloca la pasta sobre la sartén y dora unos minutitos de cada lado.

Tip: podés preparar varios y guardar en un envase con tapa en la heladera hasta 3 días.

Panqueques sin harina

Los panqueques sin harina son una opción de desayuno saludable Los panqueques sin harina son una opción de desayuno saludable

Ingredientes

2 huevos

6 cucharadas de leche en polvo

1 cucharadita de aceite neutro (maíz o girasol)

Esencia de vainilla

Para endulzar: miel o edulcorante o una cucharadita de azúcar

Para el relleno: Trozos de frutas de estación

Procedimiento:

Procesar los huevos con la leche en polvo y luego agregar una cucharadita de aceite, esencia de vainilla y el edulcorante. Volvé a procesar y deja reposar un ratito en la heladera. En una sartén con un poquito de aceite, preparar los panqueques. Rellenar con frutas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las 10 claves para sacar la harina de tu dieta sin extrañarla

Las 10 claves para sacar la harina de tu dieta sin extrañarla

Fácil, rápida y económica: la receta de las mejores bombas de papas

Fácil, rápida y económica: la receta de las mejores bombas de papas

Esta es la infusión que puede ayudarte a mantener el cerebro joven si la tomás todos los días, según un estudio científico

Esta es la infusión que puede ayudarte a mantener el cerebro joven si la tomás todos los días, según un estudio científico

Cómo convertir el mate en una bebida energizante natural con un solo agregado

Cómo convertir el mate en una bebida energizante natural con un solo agregado

Lo más popular
Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas
1

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua
2

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen
3

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale
4

Arresto domiciliario para Facundo Ale, el hijo de “El Mono” Ale

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado
5

Con la salida de Sandra Mendoza, se fractura el PJ en el Senado

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa
6

Caso Érika: Justina Gordillo contó cómo era la tormentosa relación con Sosa

Más Noticias
El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

El citricultor Zamora pagará una millonaria reparación y no será enjuiciado por presunto robo de agua

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Caso Érika: Justina Gordillo relató lo que observó en la casa donde se cometió el crimen

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

Jaldo aplica su manual: apoyo a Milei y aguante ante las críticas

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Comentarios