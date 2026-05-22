Buñuelos de manzana saludables: la receta de un desayuno lleno de sabor, crujiente y nutritivo

El frío trae dos cosas: la necesidad de abrigarse hasta la nariz y la de comer algún postre dulce reconfortante. Y aunque aumentar el contenido calórico de las comidas sea un requerimiento fisiológico, muchas veces estas comidas pueden no aportar ningún nutriente, volviéndose poco saludables debido a su alto contenido de azúcar, grasas y carbohidratos refinados. Pero hay una comida de invierno que puede convertirse en la receta ideal para quienes no tienen tiempo de cocinar y que además buscan cuidarse en este tiempo y esos son los buñuelos de manzana.