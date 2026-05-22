Buñuelos de manzana saludables: la receta de un desayuno lleno de sabor, crujiente y nutritivo

Resumen para apurados
- La nutricionista Celia Oggero presentó en redes una receta express de buñuelos de manzana saludables, sin frituras ni azúcares, ideal para el desayuno durante el invierno.
- Se preparan en 15 minutos con manzana, avena y huevo. Al hornearse o cocinarse en freidora de aire, evitan el aceite y las harinas refinadas de la receta tradicional.
- Esta propuesta promueve hábitos saludables y demuestra que es posible disfrutar de platos invernales sin excesos calóricos, con opciones adaptables a otras frutas de estación.
El frío trae dos cosas: la necesidad de abrigarse hasta la nariz y la de comer algún postre dulce reconfortante. Y aunque aumentar el contenido calórico de las comidas sea un requerimiento fisiológico, muchas veces estas comidas pueden no aportar ningún nutriente, volviéndose poco saludables debido a su alto contenido de azúcar, grasas y carbohidratos refinados. Pero hay una comida de invierno que puede convertirse en la receta ideal para quienes no tienen tiempo de cocinar y que además buscan cuidarse en este tiempo y esos son los buñuelos de manzana.
Si hay una comida indicada para el invierno, esos son los buñuelos de manzana. El sabor acogedor y cálido de la canela se mezcla en esa masa dulce, de textura exterior crujiente y rugosa y un interior suave y esponjoso, lleno de trozos de fruta. Esta receta, aunque deliciosa, puede no ser apta para las dietas que buscan reducir el contenido de azúcares o grasas, ya que además la elaboración tradicional incluye una cocción en aceite. Pero hay una manera mucho más saludable y sencilla de hacerlos.
La nutrióloga y creadora de contenido saludable, Celia Oggero, compartió en sus redes sociales una receta express que simplifica los procesos tradicionales, reemplaza las harinas refinadas por opciones más nutritivas y elimina por completo el uso de azúcares y grasas añadidas. Esta preparación se logra en apenas 15 minutos de elaboración y se consolida como el recurso perfecto para sostener los hábitos saludables en el tiempo sin renunciar al placer de un bocado tibio durante el fin de semana.
Cómo preparar buñuelos de manzana en pocos minutos
La clave de esta comida radica en su versatilidad y su perfil apto para todo público: es libre de gluten, no contiene lactosa y aprovecha el dulzor natural de la fruta para reducir el impacto calórico. Además, al evitar la fritura tradicional y optar por una cocción al horno o en freidora de aire (Airfryer), se reduce drásticamente el uso de aceites, logrando esa textura exterior crocante tan codiciada sin perjudicar la salud cardiovascular.
Anotá los ingredientes y el sencillo paso a paso para preparar ocho unidades ideales para la hora de la merienda:
Ingredientes (Para 8 buñuelos):
- 2 manzanas cortadas en cuadrados chiquitos
- 1 huevo
- 1 cucharadita de canela
- Una pizca de polvo de hornear
- 1/2 taza de avena sin gluten
- 1/2 taza de harina de avena o harina de arroz
- Leche vegetal (o la que uses), cantidad necesaria
- Opcional: un chorrito de miel o tu endulzante preferido cuando salen del horno.
1. En un bol, mezclá enérgicamente las manzanas picadas, el huevo, la canela, la stevia (o tu endulzante a gusto) y el polvo de hornear.
2. Sumá la harina de avena y la leche de a poco hasta lograr una consistencia de masa pegajosa. Este punto es clave, ya que ayuda a que los buñuelos mantengan su estructura y no se desarmen.
3. Sobre una bandeja con papel manteca previamente aceitado, formá pequeños montoncitos con la ayuda de una cuchara.
4. Cocinalos entre 15 y 20 minutos en el horno precalentado o en una freidora de aire (Airfryer) a 180 °C, hasta que notes que la superficie está apenas doradita.
5. Al salir, podés darles un sutil toque dulce extra con un hilo de miel o un poco más de stevia en caliente.
Para quienes deseen experimentar en la cocina, la receta admite creativas variantes según las frutas disponibles en la heladera. Es posible sustituir la manzana por pera picada, lo que le aporta humedad interior a la masa, o utilizar banana madura, una alternativa excelente para quienes buscan prescindir por completo de los edulcorantes gracias a su dulzor natural concentrado.