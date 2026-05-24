El ingrediente que todos tienen en casa y sirve para eliminar el sarro del inodoro en minutos

El sarro es uno de los problemas más comunes en la limpieza del baño y la cocina. Con el paso del tiempo, las manchas blancas y amarillentas comienzan a acumularse en inodoros, canillas y distintas superficies, generando suciedad difícil de remover. Sin embargo, existe un método casero simple y económico que permite eliminar el sarro sin necesidad de utilizar productos químicos agresivos.