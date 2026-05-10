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Por qué recomiendan tirar café usado en el inodoro y para qué sirve este truco casero

El café usado puede convertirse en un aliado inesperado para la limpieza del baño. Especialistas recomiendan tirarlo en el inodoro porque ayuda a neutralizar malos olores, absorber humedad y mantener la taza más limpia de forma natural.

El truco del café usado en el inodoro que ayuda a eliminar malos olores El truco del café usado en el inodoro que ayuda a eliminar malos olores Aire de Santa Fe
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan hoy tirar restos de café usado en el inodoro para neutralizar malos olores y mejorar la higiene del baño de forma natural y económica.
  • Los posos de café absorben gases de tuberías gracias a su porosidad. Este truco surge como una alternativa ecológica para reutilizar residuos y evitar el uso de químicos agresivos.
  • Esta tendencia refleja el auge de la limpieza sustentable. Se espera que el uso de residuos biodegradables siga creciendo como opción económica frente a productos industriales.
Resumen generado con IA

El café no solo se utiliza para preparar una de las bebidas más consumidas del mundo. En los últimos años, los restos de café molido comenzaron a ganar popularidad dentro de los trucos caseros de limpieza por sus propiedades para absorber olores y colaborar con la higiene del hogar.

Por qué recomiendan poner hojas de laurel en las tuberías y para qué sirve este truco casero

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Uno de los usos que más se difundió es el de tirar café usado en el inodoro, especialmente en baños que permanecen cerrados durante varias horas o que no tienen demasiado uso. Según especialistas en limpieza doméstica, este método puede ayudar a neutralizar malos olores y mantener la taza más limpia de manera natural.

Cómo actúa el café usado dentro del inodoro

Los posos de café poseen una estructura porosa que funciona como absorbente natural de olores. Gracias a esa característica, ayudan a disminuir los gases desagradables que suelen provenir de las tuberías y desagües del baño.

Además, su textura granulada puede colaborar con la remoción de pequeños residuos adheridos a la superficie del inodoro, sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Especialistas en limpieza ecológica destacan que este truco se volvió cada vez más popular porque reutiliza un residuo doméstico común y ofrece una alternativa económica para el mantenimiento cotidiano del baño.

Cuáles son los beneficios de tirar café usado en el inodoro

Entre las principales ventajas que señalan quienes utilizan este método aparecen:

  • Ayuda a neutralizar malos olores.
  • Reduce la sensación de encierro en baños poco ventilados.
  • Puede colaborar con la limpieza superficial de la taza.
  • Reutiliza un residuo biodegradable.
  • Evita el uso frecuente de productos químicos fuertes.

Aunque el café usado puede servir como complemento dentro de la limpieza doméstica, especialistas recomiendan igualmente mantener una higiene periódica del inodoro y las tuberías para evitar acumulación de residuos y problemas mayores.

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