Todos los usos del vinagre para limpiar la casa de forma natural y sin tóxicos

Limpiar la casa con vinagre: cómo hacerlo

El vinagre sirve para limpiar y también eliminar algunas bacterias comunes en el hogar. Este líquido además de ser muy económico, libre de químicos agresivos y no producir alergias, es un gran limpiador para la casa. El vinagre blanco puede limpiar el lavarropas, los vidrios de nuestra casa y hasta los pisos de nuestro hogar. Entre los limpiadores, este es uno de los más prácticos y fáciles de usar. A continuación, vamos a explicarte cómo limpiar con vinagre las diferentes zonas de tu hogar.