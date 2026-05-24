“Estaban a solo 15 minutos de salir”: el impactante detalle de la tragedia de los buzos en Maldivas

Resumen para apurados
- Cinco buzos italianos murieron tras quedar atrapados en una cueva submarina en Maldivas, debido a una aparente desorientación y falta de equipamiento técnico adecuado.
- Las víctimas estaban a 15 minutos de salir cuando se desviaron. El rescate duró cuatro días y sumó la muerte de un militar local debido a la complejidad de la cueva profunda.
- Las autoridades locales continúan la investigación del accidente, que expone la necesidad de regular de forma estricta el uso de equipamiento especializado en buceo extremo.
La investigación por la muerte de cinco buzos italianos en una cueva submarina de Maldivas continúa sumando información clave sobre el dramático episodio ocurrido durante una excursión de exploración subacuática. Uno de los rescatistas que participó del operativo aseguró que las víctimas estaban muy cerca de la salida cuando quedaron atrapadas dentro del sistema de túneles.
El finlandés Sami Paakkarinen, integrante de la misión organizada por DAN Europe, fue quien encontró los cuerpos y aportó nuevos detalles sobre las condiciones extremas dentro de la cueva.
Qué ocurrió con los buzos italianos en Maldivas
Según explicó el rescatista, las víctimas estaban a unos 15 minutos de la salida cuando ocurrió el accidente fatal. Sin embargo, llegar hasta el lugar demandó mucho más tiempo durante las primeras tareas de búsqueda debido a la complejidad del recorrido submarino.
Paakkarinen describió la cueva como un entorno “profundo y muy difícil de recorrer”. En el primer día del operativo, el equipo tardó cerca de 50 minutos en alcanzar la cámara donde estaban los cuerpos. Más tarde, tras reorganizar las cuerdas guía y ajustar la estrategia de rescate, lograron reducir el tiempo de acceso.
El especialista indicó además que cuatro de las víctimas fueron halladas juntas dentro de una de las cámaras internas del sistema de túneles.
La hipótesis del “error humano” y las fallas de seguridad
El rescatista sostuvo que, en su opinión, la tragedia pudo haberse desencadenado por un “trágico error humano”, aunque aclaró que la investigación oficial en Maldivas todavía continúa y serán las autoridades locales las encargadas de determinar la causa definitiva.
También cuestionó la falta de equipamiento técnico adecuado para una exploración de estas características. Según explicó, los buzos no contaban con elementos específicos de espeleología subacuática, como cuerdas guía o carretes de seguridad fundamentales para orientarse en cuevas inundadas.
Paakkarinen remarcó que ningún buzo técnico profesional ingresaría en un sistema tan complejo sin ese tipo de medidas preventivas.
La desorientación dentro de la cueva, la principal teoría
La principal hipótesis apunta a que los turistas se desorientaron dentro de la cueva y tomaron un túnel equivocado al intentar regresar. El sistema submarino posee sectores completamente oscuros y un fondo arenoso que puede volver la visibilidad prácticamente nula cuando el sedimento se mueve.
En un informe preliminar, DAN Europe ya había advertido que los buzos probablemente confundieron un túnel lateral con la salida y terminaron atrapados dentro de una segunda cámara.
El operativo de rescate se extendió durante cuatro días y contó con la participación de equipos internacionales. Durante las tareas también murió un buzo militar de Maldivas que colaboraba en la recuperación de los cuerpos, lo que agravó aún más la tragedia.