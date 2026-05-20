Tragedia en Maldivas: la impactante teoría del “efecto venturi” que pudo arrastrar a los buzos italianos

Las autoridades de Maldivas confirmaron la recuperación de los cuerpos de los cuatro buzos italianos que murieron durante una expedición en una cueva submarina ubicada en el atolón Vaavu. El quinto cuerpo fue encontrado el mismo día que ocurrió la tragedia. El caso, que generó conmoción internacional, abrió múltiples interrogantes sobre qué ocurrió en una de las zonas de buceo más desafiantes del país asiático.