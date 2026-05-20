Tragedia en Maldivas: la impactante teoría del “efecto venturi” que pudo arrastrar a los buzos italianos

Resumen para apurados
- Autoridades de Maldivas recuperaron los cuerpos de cinco buzos italianos que murieron recientemente durante una expedición en una peligrosa cueva submarina del atolón Vaavu.
- El rescate lo realizaron especialistas bajo alerta meteorológica. Se investiga si fueron arrastrados por el 'efecto venturi' y por qué dos víctimas no estaban registradas.
- El hecho abre interrogantes sobre la seguridad en el buceo extremo y la falta de controles, lo que podría derivar en regulaciones más estrictas para expediciones en la región.
Las autoridades de Maldivas confirmaron la recuperación de los cuerpos de los cuatro buzos italianos que murieron durante una expedición en una cueva submarina ubicada en el atolón Vaavu. El quinto cuerpo fue encontrado el mismo día que ocurrió la tragedia. El caso, que generó conmoción internacional, abrió múltiples interrogantes sobre qué ocurrió en una de las zonas de buceo más desafiantes del país asiático.
Los últimos dos cuerpos fueron rescatados este miércoles por un equipo de buzos finlandeses especializados en operaciones de alto riesgo. Días antes ya habían sido encontrados otros dos fallecidos y el instructor que lideraba la inmersión.
Misterio en Maldivas: investigan si el “efecto venturi” causó la muerte de cuatro buzos italianos
Aunque todavía no se confirmó oficialmente la causa de muerte, los investigadores manejan varias hipótesis sobre el accidente ocurrido en Maldivas. Entre las posibilidades se analizan problemas con la mezcla de oxígeno de los tanques, fuertes corrientes submarinas, malas condiciones climáticas y una posible desorientación dentro de la cueva.
En las últimas horas también tomó fuerza otra teoría vinculada al llamado “efecto venturi”. Según explicó Alfonso Bolognini, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, los buzos podrían haber sido arrastrados violentamente hacia el interior de la cueva por una corriente extremadamente intensa generada por la forma del lugar.
Sin embargo, esta versión fue cuestionada por Shafraz Naeem, un reconocido buzo maldivo con experiencia en la cueva Alimatha. El especialista aseguró que nunca escuchó hablar de una salida alternativa dentro de la formación submarina y puso en duda esa explicación.
Una cueva considerada de alto riesgo para el buceo
La zona donde ocurrió el accidente ya era conocida entre expertos por presentar condiciones complejas para las inmersiones. Según informaron las autoridades, el área tiene corrientes fuertes, poca visibilidad y un terreno submarino muy difícil.
Además, existía una alerta meteorológica vigente al momento de la expedición, por lo que los investigadores intentan determinar si se habían tomado todas las medidas de seguridad necesarias antes de ingresar a la cueva.
Otro dato que llamó la atención es que al menos dos de las personas fallecidas no figuraban en la lista oficial presentada para la expedición, pese a que el grupo sí contaba con autorización para realizar actividades de buceo en la zona.
El rescate estuvo a cargo de especialistas de Divers’ Alert Network Europe, una organización que trabaja en operaciones de búsqueda y recuperación en ambientes extremos. Para las tareas utilizaron sistemas de respiración de circuito cerrado, una tecnología que permite inmersiones más largas y seguras en profundidades elevadas.