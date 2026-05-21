La hipótesis que conmociona a Maldivas: poco aire, sin guía y una cueva sin salida

Resumen para apurados
- Cinco buzos italianos murieron el 15 de mayo en el atolón Vaavu de Maldivas tras quedar atrapados a 60 metros de profundidad en una cueva submarina sin salida por falta de aire.
- El grupo se desorientó en una caverna oscura y quedó atrapado sin aire. No tenían certificación, entrenamiento adecuado ni equipo adecuado para esa profundidad.
- Considerada la peor tragedia de buceo en Maldivas, el caso impulsa investigaciones sobre responsabilidades y regulaciones del turismo y las misiones científicas.
Una misteriosa cueva submarina ubicada en el atolón de Vaavu Atoll en las islas Maldivas se convirtió en escenario de una de las peores tragedias de buceo registradas en el archipiélago. Cinco buzos italianos murieron durante una inmersión a 60 metros de profundidad y las autoridades investigan si una desorientación dentro del sistema de cavernas provocó que quedaran atrapados sin posibilidad de regresar.
El accidente ocurrió el jueves 15 de mayo y ya es considerado por las autoridades locales como el más grave en la historia del buceo en Maldivas. La principal hipótesis sostiene que el grupo ingresó por error a un corredor sin salida y consumió el oxígeno antes de encontrar el camino de regreso.
Cómo es la peligrosa cueva submarina donde ocurrió la tragedia
Según la reconstrucción realizada por Laura Marroni, directora ejecutiva de DAN Europe, la cueva está compuesta por tres cámaras conectadas por estrechos corredores. La primera cavidad presenta un espacio amplio y relativamente iluminado, con fondo de arena. Desde allí nace un corredor de unos 30 metros que conduce a una segunda cámara completamente oscura.
Uno de los puntos más peligrosos del recorrido es un banco de arena ubicado entre ambos sectores. Al avanzar hacia el interior, atravesarlo resulta sencillo, pero al intentar regresar la formación adquiere apariencia de pared y dificulta identificar la salida correcta.
A pocos metros también existe otro pasadizo lateral sin salida. Los cuerpos de los cinco buzos fueron encontrados precisamente en ese sector. Las autoridades creen que, al desorientarse dentro de la oscuridad de la cueva, los buzos intentaron varias veces encontrar la salida mientras consumían rápidamente el poco aire disponible en los tanques recreativos que utilizaban.
La falta de equipamiento y entrenamiento, claves en la investigación
Los investigadores ahora intentan determinar si el grupo contaba con el equipamiento adecuado para una inmersión de ese tipo. A 60 metros de profundidad, los tanques de circuito abierto ofrecen un margen de tiempo muy limitado.
“Estamos hablando de 10 minutos, quizás incluso menos”, explicó Marroni al diario italiano La Repubblica. La especialista advirtió que el estrés y la desesperación aceleran el consumo de aire en situaciones extremas.
Otra de las dudas apunta a si los buzos llevaban mezcla de nitrox, linternas suficientes y el llamado “hilo de Ariadna”, una cuerda guía fundamental para encontrar la salida en cuevas submarinas con escasa visibilidad.
Los espeleobuzos finlandeses que participaron del rescate hallaron fragmentos de cuerdas de orientación rotas dentro de la cueva, un detalle que podría resultar clave para reconstruir lo sucedido.
Además, fuentes citadas por el diario italiano Corriere della Sera señalaron que uno de los buzos utilizaba un traje corto de neopreno, considerado poco adecuado para este tipo de inmersiones debido a los estrechos pasillos y las irregularidades de la caverna.
Qué dijeron la empresa turística y la universidad involucrada
La abogada de Albatross Top Boat aseguró que ninguno de los cinco fallecidos contaba con preparación específica ni certificación para buceo en cuevas.
También afirmó que la inmersión no formaba parte del programa autorizado por la Universidad de Génova y que la empresa no tenía capacidad para organizar una actividad de ese nivel técnico.
La propia universidad confirmó posteriormente que la misión científica habilitada para dos de los integrantes contemplaba únicamente tareas de superficie y snorkel, sin autorización para realizar inmersiones profundas.