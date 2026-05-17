“No toda hinchazón es SIBO”: la advertencia de expertos tras el caso de Mery del Cerro

El estado de salud de Mery del Cerro generó mucha repercusión. Ella misma se encargó de aclarar que su condición por la que se internó es compleja, pero que está controlada. Empezó como una cuestión de hinchazón por comer de más demasiada intensa por lo que empezó a hacerse chequeos profundos. La actriz en sus redes sociales, bajo absoluto control emocional, posteó un video en el que no habló pero sí escribió una especie de parte médico de su autoría en el que detalló lo que le está sucediendo.