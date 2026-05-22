Pistachos con piel violeta: el detalle natural que puede proteger el corazón, mejorar la memoria y ayudar a prevenir enfermedades

La imagen del pistacho suele asociarse a su cáscara beige y a su interior verde intenso. Sin embargo, hay un rasgo poco conocido que concentra buena parte de sus propiedades saludables: la fina piel violeta que recubre el fruto. Esa capa, visible sobre todo en pistachos frescos o mínimamente procesados, contiene antocianinas, compuestos antioxidantes que la ciencia vincula con la protección cardiovascular, la prevención de ciertos tipos de cáncer y la mejora de funciones cognitivas.