La temperatura del mate puede ser un riesgo silencioso

El esófago es un tubo de músculo suave y delicado que conecta la boca con el estómago. No está diseñado para soportar ataques de calor. Cuando se ceba un mate con agua a más de 65° y se le pega el primer trago, estás lanzando un asalto térmico directo a esas células. Es como si se quemara la piel de la mano todos los días; con el tiempo, esa piel se dañará irremediablemente.