Dolor de manos: las señales de alerta por las que deberías consultar a un médico

Según expertos de la Universidad de Navarra, las consultas médicas relacionadas con las manos suelen estar motivadas por heridas, dolor o deformidades. Ante cualquier molestia, como dolor, incapacidad funcional o rigidez, es crucial prestar atención a la evolución de los síntomas y explorar posibles causas, incluso en áreas como el cuello, brazos, codos y antebrazos. En estos casos, se recomienda acudir a un médico para una evaluación adecuada.