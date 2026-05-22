A pocos kilómetros de Catamarca: el pueblo ancestral que es uno de los más lindos del mundo

Resumen para apurados
- El sitio Pueblo Perdido de la Quebrada, ubicado a 4 km de Catamarca, resguarda un asentamiento de la cultura ancestral La Aguada de hace 1.500 años para preservar su historia.
- El complejo cuenta con más de 40 recintos de piedra y barro que muestran una avanzada ingeniería agrícola e hidráulica, hoy accesibles a través de un Centro de Interpretación.
- Considerado un museo a cielo abierto, este sitio impulsa el turismo cultural en la región y revaloriza el patrimonio de las civilizaciones precolombinas del norte argentino.
Al ascender unos 700 metros sobre el nivel del mar, a solo cuatro kilómetros de la capital de Capital de Catamarca, se adquiere un pase para viajar en el tiempo. Se pierden los edificios modernos y también los históricos para dar paso a los vestigios de la piedra y las terminaciones de barro, los corrales inertes y las habitaciones que alguna vez fueron un taller. En Pueblo Perdido, la cultura de “La Aguada” se presenta entre los ecos del viento y el testimonio de la arquitectura que se resiste a las directrices del tiempo.
Oculto durante cientos de años bajo capas de sedimentos y vegetación, el sitio arqueológico despliega hoy más de 40 recintos construidos estratégicamente alrededor de una plaza central. Al caminar entre estas estructuras de piedra y techos de barro, es imposible no asombrarse con el nivel de ingeniería de sus antiguos pobladores. Lejos de ser una civilización rudimentaria, dominaron con maestría las pendientes de la meseta y los recursos hídricos que bajan del cerro Ambato, diseñando terrazas de cultivo donde florecían el maíz, los porotos, las papas y las calabazas.
Un pueblo clave para la producción de toda la región
El paisaje actual, custodiado por imponentes cardones centenarios que arañan los 10 metros de altura, abraza este rincón flanqueado por el río El Tala. Según las creencias de la época, en estas aguas habitaba la Yacurmana o "Madre del Agua", una deidad central en la fase inicial de esta comunidad. Sin embargo, el misticismo de La Aguada iba mucho más allá: el Jaguar o "Dragón" dominaba sus manifestaciones artísticas y rituales, los cuales incluían el uso ceremonial de narcóticos para conectar con lo sagrado.
Más que un simple asentamiento, Pueblo Perdido funcionaba como un motor productivo de la región hace más de 1.500 años. La distribución de sus habitaciones, patios y corrales inertes revela una intensa actividad dedicada a la producción de cueros, lana y carne, sostenida por excelentes pastizales para sus rebaños.
Hoy, quienes deciden emprender este viaje sobre la Ruta Provincial N° 4 —justo frente al Balneario Municipal— encuentran algo más que ruinas. El complejo cuenta con un Centro de Interpretación que funciona como el portal definitivo para comprender a una civilización que se resiste a ser olvidada.