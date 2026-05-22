A pocos kilómetros de Catamarca: el pueblo ancestral que es uno de los más lindos del mundo

Al ascender unos 700 metros sobre el nivel del mar, a solo cuatro kilómetros de la capital de Capital de Catamarca, se adquiere un pase para viajar en el tiempo. Se pierden los edificios modernos y también los históricos para dar paso a los vestigios de la piedra y las terminaciones de barro, los corrales inertes y las habitaciones que alguna vez fueron un taller. En Pueblo Perdido, la cultura de “La Aguada” se presenta entre los ecos del viento y el testimonio de la arquitectura que se resiste a las directrices del tiempo.