Las lagunas de colores más extrañas de alta montaña están en el norte argentino

En el corazón de la Puna, los Ojos del Campo marcan a fuego el paisaje desértico que los rodea. Cerca del Salar de Antofalla, tres pozos circulares de agua contrastan con la tierra blanquecina a su alrededor. Como si un cráter oscuro se abriera en la tierra, a metros de las montañas, las lagunas aparecen y modifican su estética según desde dónde se miren y según las condiciones del cielo.