Termas, castillos naturales y paisajes únicos: el pueblito escondido ideal para una escapada cerca de Tucumán

Inaugurado recientemente en la zona de Baños Grandes, a unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, este oasis combina un entorno agreste y majestuoso con piletones al aire libre revestidos en piedra local. Allí, el silencio de la Puna es absoluto. Las aguas brotan de tres vertientes naturales a temperaturas que oscilan entre los 38°C y los 43°C, ideales no solo para un descanso reparador viendo el atardecer sobre las montañas, sino también por sus propiedades terapéuticas, que alivian afecciones respiratorias y musculares. El complejo ya cuenta con baños, duchas y un pequeño bar, proyectando una futura infraestructura con cabañas y asadores.