El hábito cotidiano que puede ayudar a cuidar la memoria y prevenir el deterioro cognitivo
Una investigación realizada en adultos mayores reveló que un hábito cotidiano podría ser clave para proteger la memoria y reducir el deterioro cognitivo. Qué señales alertan sobre la falta de hidratación y cuánta agua recomiendan consumir los especialistas.
Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad Rovira i Virgili determinó que la hidratación adecuada previene el deterioro cognitivo en adultos mayores, protegiendo su memoria y concentración.
- La investigación analizó a 2.000 personas durante dos años, concluyendo que niveles bajos de líquidos aceleran la pérdida de capacidades mentales y afectan funciones vitales.
- Expertos sugieren ingerir hasta diez vasos de agua diarios para mitigar el envejecimiento cerebral. Este hábito cotidiano impactará positivamente en la salud pública preventiva.
Con el paso de los años, el cerebro atraviesa cambios naturales que pueden afectar la memoria, la concentración y otras funciones cognitivas. Aunque cierto deterioro forma parte del envejecimiento, especialistas advierten que algunos hábitos cotidianos pueden ayudar a proteger la salud cerebral y ralentizar ese proceso.
Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el CIBERobn puso el foco en un aspecto muchas veces subestimado: la hidratación. Los expertos concluyeron que mantener un buen consumo de agua podría ser clave para preservar las capacidades cognitivas en adultos mayores.
Qué descubrió el estudio sobre hidratación y memoria
La investigación analizó a cerca de 2.000 personas mayores con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, en el marco del estudio PREDIMED-Plus. Durante dos años, los especialistas realizaron distintas pruebas neuropsicológicas y evaluaciones del estado mental de los participantes.
Los resultados mostraron que quienes presentaban niveles bajos de hidratación tenían un deterioro cognitivo más pronunciado con el tiempo en comparación con aquellas personas que mantenían una hidratación adecuada.
El agua cumple funciones esenciales en el organismo y representa alrededor del 60% del peso corporal. Por eso, los especialistas remarcan que la falta de líquidos no solo afecta el cuerpo, sino también procesos vinculados a la memoria, la atención y la concentración.
Las señales que indican falta de hidratación
Muchas veces, el cuerpo da señales de que necesita más agua, aunque no siempre se les presta atención. Entre los síntomas más frecuentes de deshidratación aparecen:
- Sequedad en la boca.
- Dolor de cabeza.
- Sensación de debilidad.
- Fatiga.
- Dificultad para concentrarse.
- Piel seca.
Desde el Instituto de Investigación Agua y Salud (IIAS) recuerdan que el cuerpo pierde cerca de dos litros de agua al día de manera natural, a través de la respiración, la transpiración y otras funciones fisiológicas.
Cuánta agua recomiendan tomar por día
Los expertos aconsejan consumir entre ocho y diez vasos de agua diarios y evitar esperar a sentir sed, ya que esa sensación puede ser un signo de deshidratación.
Entre las recomendaciones para incorporar este hábito se destacan:
- Beber uno o dos vasos de agua al levantarse.
- Llevar una botella cuando se sale de casa.
- Tomar pequeños sorbos cada dos horas.
- Consumir frutas y verduras con alto contenido de agua.
- Acompañar las comidas con agua.
- Aumentar la hidratación durante el ejercicio o en días de mucho calor.
- Tomar un vaso de agua antes de dormir.