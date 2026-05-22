Qué beneficios tiene la naranja para los riñones y cuánta se recomienda consumir

Resumen para apurados
- La naranja beneficia la salud de personas con enfermedad renal por su alto contenido de agua y bajo potasio, según especialistas en nutrición de Argentina.
- Al tener un 90% de agua, favorece la hidratación y es una opción segura frente a frutas altas en potasio como la banana, que los riñones enfermos no logran filtrar bien.
- Recomiendan limitar el consumo a una unidad diaria entera, no en jugo, lo que ayudará a los pacientes a mantener una dieta equilibrada sin comprometer su función renal.
La naranja es una de las frutas más consumidas en Argentina y ocupa un lugar habitual en desayunos, meriendas y distintas preparaciones. Además de su sabor y versatilidad, se destaca por sus propiedades nutricionales y por los beneficios que puede aportar al organismo, especialmente en el cuidado de los riñones.
Consumida fresca, en jugos, postres o mermeladas, esta fruta cítrica contiene vitamina C, flavonoides y betacarotenos, nutrientes que contribuyen al bienestar general y forman parte de muchas dietas saludables.
Por qué la naranja puede beneficiar a los riñones
Uno de los aspectos más valorados de la naranja es su alto contenido de agua. Cerca del 90% de su composición es líquida, lo que favorece la hidratación y ayuda al funcionamiento renal.
Por ese motivo, suele ser una alternativa recomendada frente a otras frutas con mayores niveles de potasio, como la banana. Aunque este mineral resulta importante para el sistema nervioso y la función muscular, las personas con enfermedades renales pueden tener dificultades para eliminar su exceso del organismo.
Según datos de la Fundación Española de la Nutrición, la banana contiene importantes cantidades de potasio por porción, algo que debe ser controlado por quienes padecen afecciones renales.
Cuánta naranja se recomienda consumir por día
Los especialistas remarcan que el consumo moderado es fundamental, especialmente en personas con problemas renales. En esos casos, se recomienda limitar la ingesta a una naranja diaria, ya sea en fruta entera o en jugo.
Para quienes no presentan este tipo de patologías, el consumo puede ser mayor y formar parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, los expertos destacan que la fruta entera resulta más beneficiosa que el jugo, ya que conserva mejor la fibra y mantiene mayores niveles de vitaminas y minerales.
Además de favorecer la hidratación, la naranja también se convirtió en una aliada de quienes buscan incorporar alimentos frescos y nutritivos a la rutina diaria.