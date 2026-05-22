Secciones
SociedadSalud

Qué beneficios tiene la naranja para los riñones y cuánta se recomienda consumir

Esta fruta ofrece múltiples beneficios, especialmente para quienes padecen enfermedades renales.

Las naranjas ayudan a mantener los riñones hidratados.
Las naranjas ayudan a mantener los riñones hidratados.
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La naranja beneficia la salud de personas con enfermedad renal por su alto contenido de agua y bajo potasio, según especialistas en nutrición de Argentina.
  • Al tener un 90% de agua, favorece la hidratación y es una opción segura frente a frutas altas en potasio como la banana, que los riñones enfermos no logran filtrar bien.
  • Recomiendan limitar el consumo a una unidad diaria entera, no en jugo, lo que ayudará a los pacientes a mantener una dieta equilibrada sin comprometer su función renal.
Resumen generado con IA

La naranja es una de las frutas más consumidas en Argentina y ocupa un lugar habitual en desayunos, meriendas y distintas preparaciones. Además de su sabor y versatilidad, se destaca por sus propiedades nutricionales y por los beneficios que puede aportar al organismo, especialmente en el cuidado de los riñones.

¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

Consumida fresca, en jugos, postres o mermeladas, esta fruta cítrica contiene vitamina C, flavonoides y betacarotenos, nutrientes que contribuyen al bienestar general y forman parte de muchas dietas saludables.

Por qué la naranja puede beneficiar a los riñones

Uno de los aspectos más valorados de la naranja es su alto contenido de agua. Cerca del 90% de su composición es líquida, lo que favorece la hidratación y ayuda al funcionamiento renal.

Por ese motivo, suele ser una alternativa recomendada frente a otras frutas con mayores niveles de potasio, como la banana. Aunque este mineral resulta importante para el sistema nervioso y la función muscular, las personas con enfermedades renales pueden tener dificultades para eliminar su exceso del organismo.

Los beneficios de comer naranjas para nuestros riñones Los beneficios de comer naranjas para nuestros riñones

Según datos de la Fundación Española de la Nutrición, la banana contiene importantes cantidades de potasio por porción, algo que debe ser controlado por quienes padecen afecciones renales.

Cuánta naranja se recomienda consumir por día

Los especialistas remarcan que el consumo moderado es fundamental, especialmente en personas con problemas renales. En esos casos, se recomienda limitar la ingesta a una naranja diaria, ya sea en fruta entera o en jugo.

Para quienes no presentan este tipo de patologías, el consumo puede ser mayor y formar parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, los expertos destacan que la fruta entera resulta más beneficiosa que el jugo, ya que conserva mejor la fibra y mantiene mayores niveles de vitaminas y minerales.

Además de favorecer la hidratación, la naranja también se convirtió en una aliada de quienes buscan incorporar alimentos frescos y nutritivos a la rutina diaria.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

“Personas vitamina”: cómo reconocer a quienes pueden sanar y transformar tu vida

Lo más popular
El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio
1

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán
2

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

La contradicción populista de Milei
3

La contradicción populista de Milei

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán
4

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado
5

La UNT celebra 112 años y espera un nuevo fallo judicial en la disputa por el Rectorado

Ranking notas premium
Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo
1

Denuncia contra funcionarios del municipio capitalino: oficialismo y oposición, en tenso choque en el Concejo

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina
2

Otro planteo por un tercer mandato sacude a la UNT: ahora cuestionan a la decana de Medicina

Por Kicillof en Tucumán, el Pulguita con un ministro y cambios en Yerba Buena
3

Por Kicillof en Tucumán, el "Pulguita" con un ministro y cambios en Yerba Buena

La contradicción populista de Milei
4

La contradicción populista de Milei

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán
5

Las provincias que perderían el subsidio al gas con el régimen de Zonas Frías: qué pasará con Tucumán

Más Noticias
Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

Preocupación por la salud de Christian Petersen: ¿qué se sabe sobre su internación?

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

El detenido por dispararle a un ciclista sería acusado de tentativa de homicidio

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

“Me apuntó a la cara”: el relato del ciclista baleado en el microcentro de Tucumán

Disparo en pleno microcentro de Tucumán: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado

Disparo en pleno microcentro de Tucumán: un roce entre una bicicleta y un auto terminó con un hombre baleado

La contradicción populista de Milei

La contradicción populista de Milei

El frío no da tregua: pronostican temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias

El frío no da tregua: pronostican temperaturas bajo cero y heladas en varias provincias

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué todos lo recomiendan

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Comentarios