Esta fruta combinada con el mate puede ayudarte a quemar grasa

Resumen para apurados
- Expertos sugieren que sumar limón al mate ayuda a quemar grasa y mejorar la digestión en Argentina gracias a las propiedades termogénicas y saciantes de ambos ingredientes.
- El limón aporta pectina y efectos diuréticos, mientras la cafeína del mate acelera el metabolismo. Se prepara exprimiendo medio limón en la yerba antes de añadir agua caliente.
- Si bien la mezcla favorece el bienestar, especialistas aclaran que no es milagrosa. Se prevé que su consumo crezca como complemento de dietas balanceadas y actividad física.
El mate forma parte de la rutina diaria de millones de argentinos y, además de ser una de las bebidas más consumidas del país, también aporta distintos beneficios para la salud. La yerba mate contiene antioxidantes, minerales y vitaminas que pueden contribuir al bienestar general y al buen funcionamiento del organismo.
En los últimos años, muchas personas comenzaron a sumar ingredientes naturales al mate, como hierbas, especias o frutas cítricas. Entre las combinaciones más populares aparece el limón, una opción que especialistas en nutrición relacionan con efectos positivos sobre el metabolismo y la digestión.
Por qué el mate con limón puede ayudar a adelgazar
Según los expertos, combinar mate con limón puede potenciar algunas propiedades vinculadas al control del peso corporal. Por un lado, el mate contiene cafeína, un componente que ayuda a acelerar el metabolismo y favorecer el gasto energético.
Además, la bebida genera sensación de saciedad, ya que retrasa el vaciado gástrico, lo que puede contribuir a disminuir el apetito entre comidas.
El limón, por su parte, es valorado por su efecto diurético y por su aporte de pectina, una fibra natural que ayuda a prolongar la sensación de saciedad. También puede colaborar con la reducción de la hinchazón y favorecer la eliminación de líquidos.
Cómo preparar mate con limón
Para preparar esta versión del mate se recomienda:
- Colocar yerba mate en el recipiente habitual.
- Agregar una pequeña cantidad de té o hierbas si se desea.
- Exprimir medio limón.
- Incorporar agua caliente, evitando que hierva.
Otros beneficios del mate con limón
Además de su relación con el metabolismo, esta combinación también puede aportar otros beneficios para el organismo.
- Favorece el tránsito intestinal
- Ayuda a combatir el estrés oxidativo
- Puede contribuir a la eliminación de líquidos
Qué tener en cuenta antes de consumirlo
Aunque el mate con limón puede incorporarse dentro de una alimentación equilibrada, los especialistas recuerdan que ninguna bebida por sí sola produce pérdida de peso de manera milagrosa.
Para obtener resultados sostenidos, recomiendan acompañar estos hábitos con una dieta balanceada, actividad física regular y una buena hidratación diaria.