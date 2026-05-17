Secciones
SociedadSalud

Esta fruta combinada con el mate puede ayudarte a quemar grasa

Una combinación cada vez más popular empezó a ganar lugar en el mate de muchos argentinos por sus posibles beneficios para adelgazar y mejorar la digestión.

El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos El mate es una de las bebidas favoritas de los argentinos Diario Río Negro
Por Mercedes Mosca Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • Expertos sugieren que sumar limón al mate ayuda a quemar grasa y mejorar la digestión en Argentina gracias a las propiedades termogénicas y saciantes de ambos ingredientes.
  • El limón aporta pectina y efectos diuréticos, mientras la cafeína del mate acelera el metabolismo. Se prepara exprimiendo medio limón en la yerba antes de añadir agua caliente.
  • Si bien la mezcla favorece el bienestar, especialistas aclaran que no es milagrosa. Se prevé que su consumo crezca como complemento de dietas balanceadas y actividad física.
Resumen generado con IA

El mate forma parte de la rutina diaria de millones de argentinos y, además de ser una de las bebidas más consumidas del país, también aporta distintos beneficios para la salud. La yerba mate contiene antioxidantes, minerales y vitaminas que pueden contribuir al bienestar general y al buen funcionamiento del organismo.

Qué agregarle al mate para evitar la acidez: las hierbas que ayudan a cuidar el estómago

Qué agregarle al mate para evitar la acidez: las hierbas que ayudan a cuidar el estómago

En los últimos años, muchas personas comenzaron a sumar ingredientes naturales al mate, como hierbas, especias o frutas cítricas. Entre las combinaciones más populares aparece el limón, una opción que especialistas en nutrición relacionan con efectos positivos sobre el metabolismo y la digestión.

Por qué el mate con limón puede ayudar a adelgazar

Según los expertos, combinar mate con limón puede potenciar algunas propiedades vinculadas al control del peso corporal. Por un lado, el mate contiene cafeína, un componente que ayuda a acelerar el metabolismo y favorecer el gasto energético.

Además, la bebida genera sensación de saciedad, ya que retrasa el vaciado gástrico, lo que puede contribuir a disminuir el apetito entre comidas.

El limón, por su parte, es valorado por su efecto diurético y por su aporte de pectina, una fibra natural que ayuda a prolongar la sensación de saciedad. También puede colaborar con la reducción de la hinchazón y favorecer la eliminación de líquidos.

Cómo preparar mate con limón

Para preparar esta versión del mate se recomienda:

  • Colocar yerba mate en el recipiente habitual.
  • Agregar una pequeña cantidad de té o hierbas si se desea.
  • Exprimir medio limón.
  • Incorporar agua caliente, evitando que hierva.

Otros beneficios del mate con limón

Además de su relación con el metabolismo, esta combinación también puede aportar otros beneficios para el organismo.

  • Favorece el tránsito intestinal
  • Ayuda a combatir el estrés oxidativo
  • Puede contribuir a la eliminación de líquidos

Qué tener en cuenta antes de consumirlo

Aunque el mate con limón puede incorporarse dentro de una alimentación equilibrada, los especialistas recuerdan que ninguna bebida por sí sola produce pérdida de peso de manera milagrosa.

Para obtener resultados sostenidos, recomiendan acompañar estos hábitos con una dieta balanceada, actividad física regular y una buena hidratación diaria.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El consumo de yerba mate cayó 9% y marcó un piso histórico

El consumo de yerba mate cayó 9% y marcó un piso histórico

¿Cuántas calorías se queman caminando una hora? Esto explican los expertos

¿Cuántas calorías se queman caminando una hora? Esto explican los expertos

Mate con carbón: la tendencia disruptiva que rompe todas las reglas

Mate con carbón: la tendencia disruptiva que rompe todas las reglas

Cómo reducir la hinchazón: tres recetas caseras con probióticos que mejoran la digestión

Cómo reducir la hinchazón: tres recetas caseras con probióticos que mejoran la digestión

Lo más popular
Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años
1

Las imágenes de una tragedia repetida: así se inundó La Madrid a lo largo de 34 años

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse
2

El perfil de los estafadores en Tucumán: una guía para protegerse

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria
3

El recuerdo de 15 notables figuras que marcan el camino de la excelencia universitaria

La Junta Electoral otorgaría una prórroga para presentar nuevas candidaturas en la UNT
4

La Junta Electoral otorgaría una prórroga para presentar nuevas candidaturas en la UNT

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos
5

San Martín: la comisión directiva presentó un balance de gestión y denunció pasivos ocultos

Ranking notas premium
La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT
1

La Cámara Federal resolvió que Pagani no podría ser candidato a otro mandato en la UNT

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura
2

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Pichón Segura, con fecha para el juicio abreviado: Es un traje a medida, dijo Pelli
3

"Pichón" Segura, con fecha para el juicio abreviado: "Es un traje a medida", dijo Pelli

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ
4

Las claves del acuerdo entre Jaldo y Acevedo para sostener unido al PJ

14 advertencias en el extraño país del diputesla
5

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Más Noticias
Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Hervir semillas de sandía: para qué sirve y cuándo recomiendan hacerlo

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

Cómo es el proyecto que buscan regular las cobranzas a familias sobreendeudadas en Buenos Aires: ¿Se podría imitar en otras provincias?

LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple

LifeStyle: de Versalles al cottagecore, la fantasía de una vida simple

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

Cuáles son las mejores razas de perros para vivir en casa, según especialistas

14 advertencias en el extraño país del diputesla

14 advertencias en el extraño país del "diputesla"

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Hervir hojas de laurel con bicarbonato: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Alerta por frío: siguen las heladas y anticipan posibles lluvias para el fin de semana

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Violencia obstétrica: las marcas invisibles que muchas mujeres cargan después de parir

Comentarios