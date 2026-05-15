¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

No obstante existe cierto debate sobre las implicaciones para la salud del consumo de agua con gas. Aunque algunos estudios sugieren posibles efectos adversos del agua mineral en los riñones, esta bebida es ligeramente ácida debido a la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, Healthline aclara que “beber una bebida ácida como el agua carbonatada no hace que el cuerpo sea más ácido. Los riñones y los pulmones eliminan el exceso de dióxido de carbono”.