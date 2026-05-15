¿Tomar soda, hace bien o mal a los riñones? Esto dice la Universidad de Harvard

Resumen para apurados
- Harvard y especialistas analizan si el consumo de soda afecta los riñones en Argentina, aclarando que el agua con gas no causa cálculos si se consume con moderación y sin azúcar.
- El estudio diferencia la soda natural de las versiones azucaradas con aditivos y fosfatos, las cuales sí incrementan el riesgo de enfermedades renales crónicas y otros trastornos.
- Se desmitifica que la soda sea perjudicial por sí sola, posicionándola como alternativa al azúcar, aunque el agua mineral sigue siendo la opción óptima para la salud renal futura.
La soda es una de las bebidas más consumidas por los argentinos, infaltable en cada almuerzo o cena y el refresco favorito en épocas de calor. En el imaginario colectivo existe la creencia que consumir esta bebida puede reemplazar al agua y contribuirá al buen funcionamiento de nuestros riñones. ¿Es real esta teoría? ¿Qué dicen los especialistas sobre el tema?
Según expertos de la Universidad de Harvard, el consumo habitual de soda puede tener implicaciones significativas para la salud de los riñones. Además, los especialistas señalan que aunque el agua con gas es saludable si se consume con moderación, la mejor opción para la salud sigue siendo el agua mineral.
¿De qué manera la soda perjudica a los riñones?
La soda, especialmente las variantes azucaradas, están vinculada a un aumento del riesgo de desarrollar cálculos renales y enfermedad renal crónica. Estas bebidas suelen tener altos niveles de azúcar y fosfatos, que pueden causar estragos en los riñones a lo largo del tiempo. “El agua con gas puede contener azúcar, edulcorantes artificiales, cafeína y otros aditivos, pero la mejor es la simple y sencilla”, explicó la dietista Lauren Sullivan de la Cleveland Clinic.
En primera instancia es relevante saber que el agua con gas o carbonatada se forma naturalmente cuando los gases volcánicos se disuelven en manantiales o pozos de agua natural. Esta agua con gas de origen natural suele contener minerales como sodio o calcio, señala el portal especializado en medicina, Medical News Today. Según se explica, para carbonatar artificialmente el agua, se inyecta CO2 a presión en el agua, formando burbujas.
No obstante existe cierto debate sobre las implicaciones para la salud del consumo de agua con gas. Aunque algunos estudios sugieren posibles efectos adversos del agua mineral en los riñones, esta bebida es ligeramente ácida debido a la reacción entre el dióxido de carbono y el agua. Sin embargo, Healthline aclara que “beber una bebida ácida como el agua carbonatada no hace que el cuerpo sea más ácido. Los riñones y los pulmones eliminan el exceso de dióxido de carbono”.
Cabe acotar que respecto de si su consumo es beneficioso o no la Fundación Nacional de Osteoporosis de los Estados Unidos señala que ciertas aguas minerales carbonatadas podrían ayudar a mejorar la salud ósea. Aunque la organización advierte que las sodas no deben sustituir a las bebidas ricas en calcio, como la leche o suplementos indicados por profesionales.
¿El agua con gas provoca cálculos renales?
La Asociación Española de Urología (AEU) ha demostrado que no existen evidencias científicas que indiquen que el agua con gas pueda generar cálculos renales.
Los cálculos renales son depósitos duros formados por minerales y sales en los riñones. Aunque algunas personas creen que beber agua carbonatada podría causar estos cálculos, este riesgo solo es relevante si se consume en exceso y junto a otros alimentos ricos en sodio o calcio que puedan contribuir a la formación de cálculos renales.