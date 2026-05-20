Un empleado de una tarjeta de crédito usaba los plásticos olvidados por clientes para simular ventas en su propio negocio

Un insólito caso de estafa y abuso de confianza sacudió las oficinas de Tarjeta Naranja en el microcentro tucumano. Un empleado de la firma, cuya función era asistir a los usuarios en las terminales de autoconsulta, aprovechó el descuido de dos clientas para apoderarse de sus tarjetas de crédito y realizar compras personales y maniobras fraudulentas a favor de un emprendimiento propio.