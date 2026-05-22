Israel ya deportó a todos los activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza

ESTAMBUL, Turquía.- La Cancillería de Israel anunció que deportó a todos los activistas extranjeros de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, capturados esta semana por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras la indignación internacional por el trato que recibieron durante su detención. El primer grupo ya llegó a Turquía, se informó.
“Todos los activistas extranjeros de la flotilla de la Solidaridad con Palestina han sido deportados de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.
Tras la difusión de imágenes de los activistas de al menos seis países distintos, con las manos atadas, publicadas por el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y la frente contra el suelo, España e Italia pidieron sanciones de la Unión Europea contra el alto funcionario e Irlanda, medidas contra Israel.
Más de 400 tripulantes que iban a bordo de unos 50 barcos fueron interceptados el lunes por el ejército israelí en el Mediterráneo, al oeste de Chipre, llevados por la fuerza a Israel y detenidos en la prisión de Ktziot, denunció la ONG Adalah, que los representó legalmente.
Adalah indicó que fueron llevados al aeropuerto de Ramon -cerca de Eilat, en el sur de Israel- para ser expulsados del país. Los activistas egipcios y jordanos fueron trasladados a sus respectivos países, a Taba y Aqaba, cerca de las fronteras con Israel.
Turquía anunció que enviaría tres vuelos especiales para repatriar a sus ciudadanos y a los de terceros países, en total 422 participantes en la flotilla, 85 de ellos turcos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el aeropuerto de Estambul, el primer grupo de activistas de la flotilla de Gaza fue recibidos por una multitud con banderas palestinas.
“Nos atacaron”
Los activistas de la “Global Sumud Flotilla” (”sumud” significa resiliencia en árabe) querían llamar la atención sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza, devastada por más de dos años de guerra entre Hamas e Israel, rompiendo el bloqueo marítimo que el Estado hebreo impone al pequeño territorio palestino costero.
El ministro Ben Gvir provocó el miércoles una ola de indignación en el extranjero e incluso dentro de su propio gobierno al publicar un video de los activistas de la flotilla arrodillados y con las manos atadas.
Entre otras situaciones violentas y humillantes, en el video se ve que una joven que grita “Liberen Palestina” al paso del ministro termina con la cabeza presionada contra el suelo por los servicios de seguridad.
Gvir, del partido Poder Judío, fue criticado hasta por el primer ministro Benjamin Netanyahu y por el ministro de Relaciones Exteriores israelí.
Aunque Netanyahu cuestionó a Ben Gvir por “desprestigiar” a Israel, defendió que su país “tiene pleno derecho a impedir que flotillas provocadoras de partidarios terroristas de Hamas” entren en sus aguas territoriales y lleguen a Gaza”, en referencia al movimiento islamista palestino, que desencadenó la guerra al lanzar un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.
Las reacciones internacionales, especialmente de los países cuyos ciudadanos fueron detenidos, no tardaron en llegar.
El jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez, calificó las imágenes de “inaceptables” y anunció que su país impulsará que se impongan sanciones de la Unión Europea contra el ministro israelí.
El trato dado a los detenidos fue calificado como “inadmisible” por Italia y el canciller Antonio Tajani declaró que pidió sanciones contra el ministro israelí.
El primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, pidió al Consejo Europeo, en una carta, que la UE tome “nuevas medidas” contra Israel.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, la italiana Francesca Albanese, señaló en X que lo que sufrieron estos activistas es “un trato de lujo comparado con lo que se inflige a los palestinos en las cárceles israelíes”.
Bilal Kitay, ciudadano turco originario de Bingöl, una ciudad de mayoría kurda al este del país, abrazó a su esposa a su llegada a Estambul tras ser deportado. Esta era su segunda misión con la flotilla para Gaza.
El activista, que iba a bordo de un velero en compañía de una decena de personas, afirmó que esta interceptación por parte de las fuerzas israelíes fue “mucho, mucho más violenta que la anterior”, en abril.
“Nos atacaron, nos golpearon a todos, tanto a las mujeres como a los hombres, muchos gritaban. Pero, en realidad, eso no tiene ninguna importancia. Es lo que viven constantemente los palestinos”, relató.
“Desgraciadamente, tratan mejor a sus animales. Sólo ellos se consideran humanos”, declaró y reiteró que tiene la firme intención de volver a partir en la próxima misión.