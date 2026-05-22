Israel ya deportó a todos los activistas de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza

ESTAMBUL, Turquía.- La Cancillería de Israel anunció que deportó a todos los activistas extranjeros de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, capturados esta semana por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, tras la indignación internacional por el trato que recibieron durante su detención. El primer grupo ya llegó a Turquía, se informó.