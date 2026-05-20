Secciones
Mundo

Xi Jinping y Putin ratifican relación inquebrantable: "Hemos sabido profundizar la coordinación estratégica"

Tras la visita de Trump, los líderes de China y Rusia mantuvieron una primera reunión en Pekín y abordaron las crisis mundiales que los afectan, aunque evitaron hablar de la guerra en Ucrania.

El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin. FOTO X @XHNews
El presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin. FOTO X @XHNews
Hace 29 Min

Resumen para apurados

  • Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron este miércoles en Pekín para ratificar su alianza estratégica ante las turbulencias globales y tras la visita de Donald Trump.
  • En la 25ª visita de Putin a China, ambos líderes firmaron acuerdos de cooperación y defendieron un orden multipolar, evitando declarar sobre el conflicto en Ucrania.
  • Esta alianza busca contrarrestar el hegemonismo de EE. UU. y consolida a Rusia como proveedor clave de energía ante la crisis de rutas marítimas en el Golfo Pérsico.
Resumen generado con IA

Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, se reunieron este miércoles y ratificaron la solidez de sus relaciones bilaterales frente a las turbulencias del mundo, a menos de una semana de la visita a Pekín del mandatario de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

"Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas", le dijo Xi a su invitado, según la agencia de noticias oficial Xinhua. Por su parte, Putin se refirió a unas relaciones a un "nivel sin precedentes", en particular en el ámbito económico, a pesar de los "factores externos desfavorables".

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año. El viaje coincide con el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, consignó la cadena DW a partir de agencias internacionales.

Tras el encuentro, los presidentes de China y Rusia firmaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para reforzar las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación. Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas nuevas relaciones, durante una ceremonia celebrada en la capital china.

El mandatario chino señaló que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y lamentó las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", aunque sostuvo que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la "corriente principal". "Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", afirmó Xi, quien pidió promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según Xinhua.

En el plano energético, Putin afirmó que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor "fiable y estable", en un momento en que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos ha puesto bajo presión las rutas marítimas de suministro hacia Asia y ha elevado el peso estratégico de los gasoductos terrestres.

Xi también se refirió a la coyuntura en el golfo Pérsico, que describió como situada en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo". El mandatario chino sostuvo que insistir en la negociación resulta "especialmente importante" y que una pronta desescalada ayudaría a reducir las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, las cadenas industriales y de suministro, y el orden comercial internacional.

Por el momento, no han trascendido comentarios ni de Xi ni de Putin acerca de la guerra en Ucrania, respecto a la cual China ha mantenido una posición ambigua desde su inicio. Ha pedido respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los países y, al mismo tiempo, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en referencia a Rusia.

Temas RusiaChinaUcraniaVladimir PutinXi JinpingDonald TrumpEstados UnidosRusia invade Ucrania
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Parlamento ruso autoriza a Putin a invadir otros países

El Parlamento ruso autoriza a Putin a invadir otros países

El mundo que asoma: Pekín y Washington se olvidaron de Moscú

El mundo que asoma: Pekín y Washington se olvidaron de Moscú

Lo más popular
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona
2

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina
3

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio
4

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán
5

Cruces sobre una denuncia contra la Obra Social de Prensa de Tucumán

Ranking notas premium
Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”
1

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra Pichón Segura
2

Rechazan un pedido de Pelli, en una semana clave en la causa contra "Pichón" Segura

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas
3

Las industrias de Tucumán están en riesgo de paralización por cortes de gas

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución
4

Crimen en una celda en Los Pocitos: entre la perpetua y la absolución

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección
5

Contraataque de la UNT: piden anular el fallo que dejó a Pagani fuera de la elección

Más Noticias
Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Tragedia en Maldivas: a qué profundidad encontraron los cuerpos de los buzos atrapados en una cueva submarina

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Hombres que se levantan de noche para orinar: cuándo acudir urgente al médico

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

Ola polar en Argentina: hasta cuándo seguirán las heladas y el frío intenso

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el Negro Luengo revivió sus años con Maradona

De Villa 9 de Julio a la intimidad de Dios: el "Negro" Luengo revivió sus años con Maradona

La pena de muerte alcanzó la cifra más alta desde 1981 en el mundo: dónde ocurrieron las ejecuciones y qué pasa con China

La pena de muerte alcanzó la cifra más alta desde 1981 en el mundo: dónde ocurrieron las ejecuciones y qué pasa con China

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

El Consejo Superior de la UNT postergó la Asamblea Universitaria para el 10 de junio

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

“No somos impugnadores seriales”: Cabrera y Abdala justificaron su presentación judicial contra la candidatura de Pagani en la UNT

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Denuncian a cinco funcionarios del gabinete de Rossana Chahla por contrataciones “irregulares”

Comentarios