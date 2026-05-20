Xi Jinping y Putin ratifican relación inquebrantable: "Hemos sabido profundizar la coordinación estratégica"

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año. El viaje coincide con el 25º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, consignó la cadena DW a partir de agencias internacionales.